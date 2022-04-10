Росіяни обстрілюють Харків касетними боєприпасами на парашутах

Російські окупанти скидають на Харків бомби на парашутах. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян не наближатися до таких снарядів та одразу повідомляти про них рятувальників.

Міський голова Харкова зазначив, що всі півтора місяці війни російські окупанти бомбардують місто, але останні два дні поряд з мінами, снарядами та «градами» місто стикається з бомбардуваннями новими видами снарядів, які агресор спускає на парашутах.

«Прошу вас ні в якому разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників за телефонами 101 та 112», – закликав Ігор Терехов.

Парашути використовуються, зокрема, у снаряді 9М55К1 реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Нагадаємо, вперше снаряди, що спускаються на парашутах, росіяни застосували у Києві 18 березня.