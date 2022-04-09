Укрзалізниця пришвидшує київську кільцеву електричку

Кільце навколо столиці поїзд долатиме за 1 годину 50 хвилин.

Укрзалізниця пришвидшує на 40 хвилин київську кільцеву електричку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, з 10 квітня кільце навколо столиці поїзд долатиме за 1 годину 50 хвилин. При цьому всі зупинки електрички буде збережено.

Від завтра перший поїзд з Дарниці вирушатиме о 06:31, а зі станції Святошин – о 06:30.

Повний перелік зупинок електропоїзда такий: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (проспект Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Вартість квитка залишається фіксованою – 15 гривень.

Зазначимо, за два тижні руху кільцева електричка в Києві перевезла майже 100 тисяч пасажирів.

Найпопулярнішими сполученнями стали такі: Дарниця – Центральний вокзал, Святошин – Центральний вокзал та Почайна – Центральний вокзал.