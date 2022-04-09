Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця пришвидшує київську кільцеву електричку

Кільце навколо столиці поїзд долатиме за 1 годину 50 хвилин.

Укрзалізниця пришвидшує київську кільцеву електричку
Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Укрзалізниця пришвидшує на 40 хвилин київську кільцеву електричку

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, з 10 квітня кільце навколо столиці поїзд долатиме за 1 годину 50 хвилин. При цьому всі зупинки електрички буде збережено.

Від завтра перший поїзд з Дарниці вирушатиме о 06:31, а зі станції Святошин – о 06:30.

Повний перелік зупинок електропоїзда такий: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (проспект Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці. 

Вартість квитка залишається фіксованою – 15 гривень.

Зазначимо, за два тижні руху кільцева електричка в Києві перевезла майже 100 тисяч пасажирів. 

Найпопулярнішими сполученнями стали такі: Дарниця – Центральний вокзал, Святошин – Центральний вокзал та Почайна – Центральний вокзал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також