Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

Про це британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, який відвідав сьогодні Київ, написав у Твіттері.

“Сьогодні я зустрів свого друга Президента Зеленського у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої прихильності до боротьби його країни проти варварської кампанії Росії”, – йдеться у повідомленні.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Під час спільного брифінгу з президентом України Джонсон зазначив, що військові злочини Путіна у Бучі, Ірпені та інших містах України завдали нищівного удару його репутації і репутації його уряду.

“Треба тиснути, відведення військ лише тимчасове. Спільно з партнерами ми будемо посилювати економічний тиск і санкції проти Росії – з кожним тижнем. Ми не будемо обмежуватися заморожуванням активів чи санкціями проти олігархів. Ми вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси. Ми надамо Україні економічну підтримку та військову допомогу”, – сказав очільник британського уряду.

Він додав, що Великобританія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, аби допомогти країні економічним шляхом.

Також у планах – допомога з розмінуванням і постачання Україні обладнання, технологій, розвідувальної інформацію.

Нагадаємо, Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включно з зенітними комплексами Starstreak.