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Британія надасть Україні бронетехніку типу Mastiff або Chakal, – The Times

Британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для навчань.

Британія надасть Україні бронетехніку типу Mastiff або Chakal, – The Times
Фото: wikipedia

У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff, а також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні. Про це повідомляє УП з посиланням на The Times.

Крім того, видання з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.

Нагадаємо, напередодні Британія також застосувала нові санкції проти РФ: щодо бізнесменів, Сбербанку, нових інвестицій та імпорту вугілля й газу.

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