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Російська агресія матиме величезні економічні наслідки в Україні та за її межами, – Мінфін США

Джанет Єллен підкреслила, що звірства Росії в Україні потягнуть наслідки для всього світу. 

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що російська агресія в Східній Європі матиме величезні економічні наслідки в Україні та за її межами. Про це вона сказала на засіданні Палати представників, пише Associated Press.

"Глобально наслідки кризи посилюють економічну вразливість в багатьох країнах, які вже стикаються з більш високим борговим тягарем та обмеженими можливостями політики через відновлення від ковіду", – сказала вона. 

Єллен підкреслила, що вторгнення РФ "включно зі звірствами, скоєними проти невинних українців у Бучі, заслуговують осуду... та будуть мати величезні економічні наслідки для всього світу". 

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