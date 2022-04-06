BuchaMassacre. Геноцид

Черговий геноцид на нашій землі після Голодомору, Голокосту, знищення ромів та депортації кримських татар.
Тому ми з колегами — депутатами Європейської Солідарності та інших політичних сил зареєстрували проєкт постанови парламенту «Про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації».
Зацитую найважливіше:
- нагадуючи, що Російська Федерація проголосила себе державою-продовжувачем СРСР, відповідального за організацію на території України злочинів геноциду – Голодомору 1932–33 років та депортації кримськотатарського народу 1944 року,
- визнаючи, що політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю, практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний тоталітарний режим, який винен у злочині геноциду – Голокості,
- констатуючи, що однією з причин нинішніх злочинів тоталітарного режиму Росії стало те, що злочини комуністичного режиму СРСР, на відміну від злочинів нацизму, не отримали належної міжнародно-правової оцінки та покарання,
- беручи до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні свідчення злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів у Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.
Верховна Рада України постановляє:
- Визнати злочинні дії Російської Федерації, що тривають на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації.
- Правоохоронним органам України вжити вичерпних заходів для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до встановленої законом кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства.
- Закликати іноземні держави та міжнародні організації сприяти розслідуванню злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів на території України, забезпечити невідворотність покарання організаторів і виконавців цих злочинів, невідкладно надати Україні всю необхідну зброю та іншу допомогу, а також застосувати до Росії найжорсткіші санкції з метою зупинення агресії проти України, деокупації всієї території України, припинення геноциду української нації та недопущення його повторення в майбутньому.
Певен, український парламент має негайно ухвалити цю постанову, започаткувавши таким чином процес міжнародного визнання злочину Росії геноцидом.
Вірю разом із вами у Збройні сили України та кожного та кожну із нас, хто всіма силами наближає перемогу.
І як історик хочу нагадати в час страждань і болю: ми – сильні.
Слава Україні!