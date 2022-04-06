BuchaMassacre. Геноцид

Цими днями я, як і мільйони інших людей, побачив жахливі фото з Бучі.

Впізнав на них не лише знайомі вулички, якими гуляв, магазини та кафе, де гостював.

Впізнав те, що бачив на страшних фото з Харкова 1933-го, фото з європейських міст часів Другої світової, чи колишньої Югославії 1990-х.

На всіх цих фото — страшний злочин, якому за результатами Другої світової війни дали ім‘я — геноцид.

Так, те, що зараз робить росія, є геноцидом української нації.