Військова служба за власним бажанням та позбавлення громадянства: новий законопроєкт у Раді

Військова служба при мобілізації – за бажанням, натомість на ухилянтів та втікачів за кордон чекатиме позбавлення громадянства. Охочі віком 60+ зможуть продовжити службу, а деякі категорії осіб не підлягатимуть призову.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Військова служба за власним бажанням

Законопроєкт передбачає, що призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюється враховуючи, передусім, морально-вольові якості кандидата на призов, письмове підтвердження готовності зі зброєю в руках захищати Вітчизну та висновки військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я для проходження військової служби.

Проєкт однозначно не визначає яким чином та якою мірою будуть враховуватись морально-вольові якості, письмове підтвердження та висновки військово-лікарської комісії. Водночас, відкриваються нові корупційні лазівки, коли морально-вольові якості кандидата на призов будуть залежати від хабара, наданого воєнкому.

Вказане нововведення не означатиме, що мобілізований просто так зможе відмовитися від військової служби, на нього чекатиме неприємний сюрприз.

Кого можуть позбавити громадянства?

Українцям дають можливість відмовитися від військової служби, але за це можуть позбавити громадянства. Також це стосується втікачів за кордон. Нардепи хочуть внести доповнення до ст. 25 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та передбачити опцію позбавлення громадянства.

Позбавляти громадянства пропонують:

громадян, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти України;

громадян, які, будучи у статусі військовозобов’язаних, виїхали за межі країни і не повернулись назад протягом 30 днів (крім відряджень з метою виконання функцій/завдань від центральних органів влади);

громадян, які через релігійні чи інші переконання письмово відмовились від призову на військову службу.

Однак парламентарям варто звернути увагу на те, що відповідно до Конституції України (ст. 25) та ЗУ “Про громадянство України”, позбавлення громадянина України громадянства України заборонено.

Крім того, запропонована процедура є сумнівною не лише з огляду на дотримання прав людини, а й зважаючи на можливість зловживань. Адже тільки за місяць війни до РФ примусово вивезли тисячі українців, а причиною виїзду за кордон для деяких категорій осіб може бути важка хвороба чи потреба в операції.

Кого не призиватимуть?

Крім жорсткіших мір у вигляді позбавлення громадянства, законопроєкт передбачає і послаблення для певних категорій осіб – вони не підлягатимуть призову під час мобілізації.

Зокрема, НЕ підлягатимуть призову військовозобов'язані:

водії категорій C і D, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги у тому числі в області, в яких відбуваються бойові дії, або в яких органами влади встановлена гуманітарна катастрофа, або на/через тимчасово окуповані території;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я без обмеження терміну, якщо наявні хвороби є невиліковними, чи потребують, за висновками профільних лікарів, значно довшого лікування, ніж шість місяців (відповідно до висновку військово-лікарської комісії).

Проте такі підстави звільнення від призову можуть мати корупційні ризики, наприклад, підкуп лікарів для отримання висновку про необхідність “значно довшого” лікування.

Також депутати пропонують конкретизувати, що під час мобілізації громадяни повинні надавати ЗСУ та іншим військовим формуванням необхідні будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, крім приміщення, де вони проживають, а також транспортного засобу на сім’ю чи для здійснення підприємницької діяльності.

Без обмежень

Також законопроєктом пропонується визначити, що в умовах воєнного стану військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі без обмежень за віком.

Ніни ж існують вікові обмеження – до 60 років для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу та до 65 років – для вищого офіцерського складу.

Інститут законодавчих ідей схвалює усунення граничного віку перебування на військовій службі під час воєнного стану, однак рекомендує доопрацювати пункти, що суперечать Конституції України та сприятимуть порушенню прав громадян.