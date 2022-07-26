План відновлення України: розпочати відбудову хочуть вже у 2022 році

Воєнна та післявоєнна відбудова України буде головною темою найближчих десяти років. Саме на такий час розрахований план відновлення, який презентувала влада. Наразі в Україні його активно обговорюють групи фахівців.

Фото: EPA/UPG

За словами секретаря Ради відновлення Данила Гетманцева, відбудовувати об'єкти почнуть вже під час війни, із 2022 року. Цей етап назвали “Стійкість”. На стійкість Україна отримає від Заходу 1,6 млрд євро. Саме такий другий пакет допомоги виділяє ЄС на відбудову пошкоджених об'єктів інфраструктури та невідкладні заходи в енергетиці. Перший пакет допомоги у розмірі 668 млн євро виділили в перший місяць війни.

Загалом на 10-річну відбудову країни, за нинішніми підрахунками, потрібно 750 млрд доларів.

План відновлення України передбачає три етапи:

Стійкість. Це заходи з відновлення найважливіших об'єктів критичної інфраструктури до кінця 2022 року. Зокрема, йдеться про ремонти котелень, мереж, житла, підтримки бізнесу з фокусом на малий і середній. Відновлення – 2023-2025 роки. Цей етап передбачає реалізацію більшості проєктів усього плану, відбудову об'єктів соціальної сфери, будівництво житла. Модернізація – 2026-2032 роки, передбачає заходи для вступу України до ЄС.

У війну не планують зупиняти жодну з розпочатих до повномасштабного вторгнення реформ. Навпаки, для виконання рекомендацій Єврокомісії, Україна їх має посилити. Зокрема, це стосується верховенства права, антикору, що особливо актуально під час відбудови держави. Адже перша вкрадена гривня, долар чи євро можуть стати останніми у допомозі від міжнародних партнерів.

Від покращення життя до Green Deal: що обіцяє влада?

Під час обговорень політики озвучили “червоні” лінії, які пронизують увесь 10-річний план. І ні, це не антикорупційні заходи. Лініями плану відновлення будуть Green Deal, тобто “зелена економіка”, яку врешті мають перевести під стандарти ЄС, а також цифровізація усіх процесів, починаючи від державних послуг.

Влада заявляє, що відмовляється від популізму і фантастичної економіки, а також називає три головні напрямки відбудови.

Перший – трансформація пріоритетних секторів економіки: оборонки, металургії, машинобудування, енергетики, сільського господарства в частині переробки.

Другий – покращення умов життя. Йдеться про якісні сфери освіти, медицини та розвиток людського капіталу.

Третій – ефективна інфраструктура. Кожен відбудований об'єкт повинен бути не таким, як до війни, а кращим, з орієнтуванням на сучасні стандарти та функціонал.

За 10 років план має вивести Україну в топ-25 країн за індексом людського капіталу та індексом економічної складності (за виготовленням складних технологічних товарів).

Не потрапити на мінне поле корупції

За 5 місяців війни влада не втрапила в жоден великий корупційний скандал щодо використання коштів міжнародних партнерів, що може бути пов'язане із непублічністю під час війни. Однак великі гроші породжують великі ризики. Вже зараз, на етапі планування, потрібно не тільки ремонтувати основні об'єкти, а й передбачати антикорупційні запобіжники.

Це стосується і формату інституції, що буде акумулювати кошти партнерів, і їх розподілу та використання на місцях.

Наразі в кулуарах обговорюють декілька пропозицій щодо інституцій для надходження коштів, яким би довіряли міжнародники. Зокрема, погодженою є концепція створення агенції, яка буде слідкувати за коштами, виконанням 10-річного плану. Однак доступу до коштів вона не матиме і розпорядником не буде.

Також планують створити, як і пропонувала Єврокомісія, єдину платформу, до якої будуть долучені всі донори. Вона і має визначати розподіл коштів. У якій формі – тривають обговорення.

Зокрема, за зразком німецької Кредитної установи для відбудови (KfW) хочуть створити Банк розвитку України (або Фонд інфраструктурної трансформації), який би кредитував підприємців і виконував соціально-бізнесову функцію.

Банк може виконувати посередницьку функцію між інвесторами, урядами, фінансовими організаціями різних країн і соціальними проєктами відбудови в Україні. Залучені гранти і вихідні кредити він зможе направляти на якісні інвестиційні проєкти, які сприятимуть відбудові України.

Позитивно, що йде мова про 50% представників міжнародних організацій у складі наглядового органу Банку. На цьому наполягав громадський сектор та партнери України.

Вже відомо, що на ринок України, за сприятливих умов, можуть зайти приватні компанії, які спеціалізуються на страхуванні від військово-політичних ризиків. Це може допомогти повертатися інвесторам та підштовхнути відновлення виробництва.

Для уникнення корупційних мін владі треба вже зараз подбати, аби забезпечити єдиний і прозорий підхід до використання коштів на ремонти об'єктів критичної інфраструктури та Fast Recovery, створити інституцію західного зразка, що моніториться та контролюється 50 на 50 із міжнародниками, а також максимально відсторонитися від ручного розподілу коштів за зразком ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку). Звісно, після такої моральної та фінансової підтримки армії з боку українського народу, потрібно зробити увесь процес відбудови країни максимально публічним і з таким же великим впливом громадськості.