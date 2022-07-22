До кінця року Україна має виконати усі сім вимог Єврокомісії на шляху набуття членства в ЄС

Проєкт закону про медіа – одна з вимог ЄС – фіналізується для ухвалення Верховною Радою в першому читанні найближчим часом.

До кінця року Україна має виконати усі сім вимог Єврокомісії на шляху набуття членства в Євросоюзі.

Проєкт закону про медіа – одна з вимог ЄС – фіналізується для ухвалення Верховною Радою у першому читанні найближчим часом.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко.

"Зараз ми знаходимося на стадії фіналізації законопроєкту про медіа, щоб Верховна Рада могла ухвалити його в першому читанні. Очевидно, що розгляд буде через два читання з можливістю подання та врахування правок. Як і врахування пропозицій від європейської сторони, якщо вони будуть", – заявив він.

За його прогнозами, закон в цілому буде проголосовано вже до кінця поточного року.

"Сім пунктів, які виставила нам Європейська комісія, будуть перевіряти у кінці року. Наші внутрішні завдання та таймінг – до кінця року виконати усі ці пункти повністю, щоб звітувати по них саме повністю, а не про частковий прогрес… Завдання президента України чітке та однозначне – найшвидше виконання усіх рекомендацій… Тому ми навіть не будемо чекати кінця року, а робити усе якнайшвидше".

Законопроєкт передбачає ключові оновлення у сфері регулювання не лише телебачення та радіомовлення, а й сучасних стрімінгових сервісів. Також окремим розділом прописані ширші повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо санкцій та блокування незаконного російського контенту, незалежно від способу поширення.

Нагадаємо, що прийняття закону про медіа є однією з семи вимог ЄС на шляху набуття членства.

Наприкінці червня голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що підготовлено компромісний варіант проєкту закону про медіа. Він відповідає вимогам ЄС.