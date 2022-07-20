"Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими".

Олена Зеленська під час візиту до США виступила в Конгресі й закликала Штати надати більше зброї, щоб зупинити російський терор проти українців.

У своєму виступі дружина Президента України згадала про загибель від російських обстрілів українських дітей, трагедії у Вінниці, Очакові, Одещині та інших містах.

"Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї", - підкреслила перша леді.

Згодом у своєму Telegram Зеленська зауважила, що це вперше дружина президента отримала можливість виступити в Конгресі США.

Фото: Twitter/Олена Зеленська

Вона підкреслила, що прохання про зброю - "поза протоколом". "Зазвичай перші леді говорять виключно про мирні речі. Але як про них можна говорити, коли проти твоєї країни ведеться нападницька терористична війна?", - сказала дружина Президента.

Вона зауважила, що "виконала те, заради чого прибула до США".

"Бо ми хочемо, щоб кожен батько й кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно, більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це завелике бажання? І я думаю, воно було почуте", - додала перша леді.

Фото: Twitter/Олена Зеленська

Нагадаємо, до Сполучених Штатів Зеленську запросила Джилл Байден – дружина президента Джо Байдена, зустріч з якою було заплановано на вівторок.

Зеленська під час свого візиту також зустрілася з державним секретарем країни Ентоні Блінкеном.