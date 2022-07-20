Продан закликала добудувати недобудови під квартири для переселенців

Необхідно забезпечити нормальні умови для проживання людей, які взимку-навесні переїхали в західні й центральні регіони з тимчасово окупованих територій або з міст, де ведуться активні бойові дії. Про це заявила радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка Оксана Продан у своєму інтерв’ю на LB.ua.

«Поки що ми — від Асоціації міст України, реально відбивали в парламенті урядову ініціативу про відбудову житла — будівництво якихось модульних будиночків, ледь не контейнерів для людей, тому що забудовникам будемо щось компенсувати. Ми повинні не бараки людям будувати, а створювати достойні умови, щоб вони могли жити в Україні», - зазначає Продан.

За її словами, українці, які стали внутрішньо переміщеними особами, переїжджали в абсолютно не пристосовані для цього умови — так не можна жити довго.

«Далі треба перевозити людей в нормальні умови. Ми не підтримуємо позицію деяких урядовців про модульні будиночки, контейнери, тому що людям треба жити в людських умовах. Неможливо довго жити в бараках. Ми у 21 столітті, в Європі і зобов’язані створити людям нормальні умови», - наголосила радниця голови АМУ.

За словами Оксани Продан, наразі є всі необхідні механізми для забезпечення достойних умов проживання внутрішньо переміщеним особам. Як приклад вона наводить Чернівецьку область, де ОВА взяла недобудови й переобладнує їх під квартири для того, щоб люди могли жити сім’ями, а не таборами.