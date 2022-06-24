Чергове модульне містечко відкрили в Бучі на Київщині

В Бучі у Київської області відкрили чергове модульне містечко, призначене для людей, які втратили житло внаслідок нападу Росії.
Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).
В цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати.
Загалом тут можуть тимчасово проживати 352 людини.
Нагадаємо, мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області. Також раніше повідомлялось, що відновлювати Бучу допоможе Тайвань.