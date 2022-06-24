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Чергове модульне містечко відкрили в Бучі на Київщині

Із відкриттям цього містечка допомогла Польща.

Чергове модульне містечко відкрили в Бучі на Київщині
Фото: Пресслужба КОВА

В Бучі у Київської області відкрили чергове модульне містечко, призначене для людей, які втратили житло внаслідок нападу Росії.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

В цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. 

Загалом тут можуть тимчасово проживати 352 людини.

Фото: Пресслужба КОВА

Фото: Пресслужба КОВА

Нагадаємо, мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області. Також раніше повідомлялось, що відновлювати Бучу допоможе Тайвань.

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