Чергове модульне містечко відкрили в Бучі на Київщині

В Бучі у Київської області відкрили чергове модульне містечко, призначене для людей, які втратили житло внаслідок нападу Росії.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

В цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати.

Загалом тут можуть тимчасово проживати 352 людини.

Фото: Пресслужба КОВА

Фото: Пресслужба КОВА

Нагадаємо, мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області. Також раніше повідомлялось, що відновлювати Бучу допоможе Тайвань.