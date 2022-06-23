​Італія надалі залучатиме кошти на відновлення Бучі, – мер Бергамо

Мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі заявив про те, що Італія продовжить залучати кошти для відновлення постраждалого від російських окупантів міста Буча у Київській області.

Про це пише у Facebook міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками зустрічі з Джорджо Горі та керуючим директором міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті.

Зазначається, що у квітні 2022 року для відновлення Бучі італійська гуманітарна організація Cesvi зі штаб-квартирою в Бергамо ухвалила рішення про виділення перших 500 тис. євро, а Горі підтвердив готовність залучати кошти надалі.

Мер італійського міста зазначив, що суму фінансової підтримки на відновлення комунальної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери Бучі буде збільшено за рахунок благодійних внесків від приватних і державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Бергамо.

"На сьогодні сума інфраструктурних збитків сягає 104 млрд доларів, проте війна ще не закінчилася. Наразі і після перемоги на нас чекає складний шлях відновлення України", – прокоментував Сергій Марченко.

Пріоритетними сферами відновлення Бучі є відновлення зруйнованої інфраструктури, житла, переобладнання парків спеціальної техніки, зокрема автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин та громадського транспорту, додало міністерство.

Нагадаємо, італійський бізнес висловив зацікавленість в інвестуванні у відновлення енергетичної інфраструктури України.