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​Україні на відбудову знадобиться понад трильйон доларів зовнішньої допомоги, - Хойєр

За словами очільника ЄІБ, Європі "доведеться зіграти найбільшу роль".

​Україні на відбудову знадобиться понад трильйон доларів зовнішньої допомоги, - Хойєр
Фото: Twitter/Werner Hoyer

Понад трильйон доларів зовнішньої допомоги може знадобитися Україні, щоб відшкодувати збитки, завданні російською агресією.

Таку цифру озвучив голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр, повідомляє Bloomberg.

"Я виділив трильйон, тому що бачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереалістичними, коли дивлюся на рівень руйнувань в Україні", - сказав Хойєр.

Він додав, що при цьому Європі "доведеться зіграти найбільшу роль".

Цього тижня (у четвер і п'ятницю) лідери ЄС мають зустрітися у Брюсселі, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство в союзі.

До цього в травні Європейська комісія запропонувала останній пакет допомоги для покриття частини фінансових потреб України. Його розмір становив близько 5 мільярдів євро на місяць.

Хойєр додав, що зараз він намагається перерозподілити зобов'язання Європейського інвестбанку на суму від 1 до 1,5 млрд євро для відновлення України. Схвалення на такі кроки глава ЄІБ може отримати вже цього тижня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна має більш ніж пів трильйона збитків, а десятки тисяч обʼєктів зруйновано.

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