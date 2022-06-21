Чого очікувати від скасування податкових та митних пільг для імпорту

На засіданні 21 червня Верховна Рада проголосувала одразу за основу та в цілому резонансний урядовий законопроект №7418 про повернення мита та ПДВ при імпорті товарів . «За» проголосували 234 народні депутати-представники всіх фракцій та груп.

Найбільшу увагу суспільства законопроект привернув через скасування пільги, яка звільняла ввезення авто від сплати ПДВ, акцизу та мита. Крім того, суб'єктам, які здійснюють імпорт авто, забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування. Станом на 13 червня в Україну по пільговому розмитненню завезли 163 тисячі автівок, а загальна сума пільг склала 17,8 млрд грн. Зараз ця цифра перевищує останні підрахунки Київської школи економіки щодо орієнтовної кількості втрачених через бойові дії авто. Водночас, темпи ввозу автівок були досить великі і суттєво навантажували пропускні пункти: лише в червні в середньому ввозили 3292 машини за робочий день.

Що важливо, запропоновані законопроектом №7418 зміни не стосуються гуманітарної допомоги. Тобто авто, які ввозяться для сил оборони України і далі можна буде завозити без податків.

Менш помітною, але більш важливою зміною у законопроекті є скасування пільг щодо звільнення імпортних товарів від мита та ПДВ. Так законопроект повертає сплату мита для ввезених товарів та ПДВ для «спрощенців»-імпортерів.

Пільги для імпортних товарів були запровадженні на початку війни, аби підтримати український ринок під час шоку та уникнути дефіциту товарів. За чотири місяці війни українські підприємства беруть участь у програмі релокації, відновлюють виробництва та переорієнтовують роботу свого бізнесу під реалії воєнного часу.

В таких умовах звільнені від ПДВ та мита імпортні товари мають суттєву цінову конкурентну перевагу перед українськими аналогами. А значить, створює додатковий дискримінаційний тиск на українські компанії. Тому скасування пільг на імпорт дасть можливість припинити дискримінацію українського виробника та зберегти робочі місця в країні.

Звичайно, податки та мито – це плюс до кінцевої вартості товару, яку платить споживач, тож можна очікувати невелике зростання цін на імпортні товари, але часткового. Наприклад, ті імпортні товари, аналоги яких виробляють і в Україні, навряд чи відчутно подорожчають.

Більше того, як зазначають експерти, зростання цін від повернення мит та ПДВ буде менш відчутним для громадян, ніж інфляція через емісію гривні на закриття бюджетних дірок через відповідні пільги.

Втім, законопроект не тільки і не стільки про ціни. Що більш важливо, збереження пільг для імпорту в довгостроковій перспективі завдало б непоправної шкоди українським виробникам аж до закриття підприємств. Це б мало значні негативні наслідки не тільки для зростання цін, а й для економіки в цілому. Однією з важливих умов відновлення та розвитку української економіки після війни є як раз нарощення власного експорту, стимули для орієнтованого на експорт бізнесу, який генерує валютну виручку, та робота над тим, аби українські товари легко потрапляли на полиці іноземних магазинів. З тривалими преференціями для імпорту, останній би витіснив національного виробника, а країна стала б максимально залежною від поставок з-за кордону. Це набагато гірший та небезпечніший довгостроковий ефект, ніж потенційне короткострокове зростання цін.

Наразі законопроект буде переданий президенту і, скоріш за все, буде підписаний протягом тижня, оскільки текст законопроекту передбачає, що більшість змін вступають у дію з 1 липня 2022 року.