Стратегічна нейтралізація: нова парадигма позбавлення противника стратегічних можливостей у контексті війни Росії проти України

Спробуємо розібратися в сутності такої стратегії та з’ясувати, чому її реалізація може принести Україні перемогу, водночас забезпечуючи стійкість держави в умовах затяжного конфлікту.

Ця концепція може бути спрямована на позбавлення агресора стратегічних можливостей без необхідності повного знищення чи виснаження його угруповання. У центрі уваги має перебувати стратегічна нейтралізація, яка інтегрує механізми поразки (defeat mechanisms) для паралізації спроможностей агресора досягати стратегічних, а за сприятливих умов – і оперативних, цілей.

Сутність нової стратегії: стратегічна нейтралізація як системне позбавлення ворога його стратегічних можливостей

Фото: скрин відео Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії

Стратегічна нейтралізація є еволюцією класичних стратегій Ганса Дельбрюка (знищення чи виснаження) і спирається на ефекто-орієнтовані операції (effects-based operations, EBO), розроблені в американській військовій доктрині 1990-2000-х років. Вона передбачає не тотальне знищення ворожих сил, а системну нейтралізацію їхньої функціональності через точкові удари по критичних вузлах: пунктах управління, елементах логістики, ключових комунікаціях та інформаційних мережах. Це відповідає визначенню поняття «поразка» в публікації AARC: «зробити силу неспроможною запобігти успіху дружньої місії», де поразка не є абсолютною, довготривалою, але є тимчасовою та має накопичувальний ефект.

Ключовими елементами стратегії є механізми поразки, детально описані Ф.Гофманом:

Знищення, руйнування (destroy) : фізичне руйнування ключових елементів, наприклад, удари по авіаційних чи військово-морських базах.

: фізичне руйнування ключових елементів, наприклад, удари по авіаційних чи військово-морських базах. Спонукання до зміни локації (dislocate) : руйнування позицій, обмеження маневру, як у випадку з витісненням Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ з північно-західної частини Чорного моря та його бази в Криму.

: руйнування позицій, обмеження маневру, як у випадку з витісненням Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ з північно-західної частини Чорного моря та його бази в Криму. Дезінтеграція (disintegrate) : руйнування внутрішньої єдності угруповання противника шляхом ударів, зокрема інформаційних, по командуванню та морально-психологічному стану військ.

: руйнування внутрішньої єдності угруповання противника шляхом ударів, зокрема інформаційних, по командуванню та морально-психологічному стану військ. Ізоляція (isolate): відсікання підтримки, включаючи кібер- та інформаційні операції.

Пан Гофман також пропонує додаткові механізми, такі як дезорієнтація (disorientation) – формування невизначеності в рішеннях противника та деградація (degradation) – поступове зниження ефективності ворожих систем.

У контексті українсько-російської війни стратегічна нейтралізація застосовується мультидоменно (хоча, зауважимо, що ця стратегія, як така, в Україні відсутня, застосовуються окремі її складові): на суші (створення «зон смерті» за допомогою БПЛА, ракет та мінно-вибухових загороджень), на морі (функціональний параліч Чорноморського флоту РФ), в повітрі (відмова РФ від дій пілотованої авіації у повітряному просторі України), в кіберпросторі (блокування атак на інфраструктуру) та інформаційному домені (протидія пропаганді). Це не примус до переговорів чи економічного краху, а нейтралізація спроможностей ворога досягати успіху, яка робить агресію марною та саморуйнівною.

Нова стратегія відрізняється від традиційних підходів тим, що не залежить від рішень Кремля.

Не можемо не згадати про відсутність обрису української перемоги. Можливо, перемогою України у цій війні варто вважати стан стійкості України, незалежний від капітуляції країни-агресора, з фокусом на нормалізацію життя, економічне відновлення та інтеграцію до ЄС/НАТО. Ця дефініція дозволяє інтегрувати ієрархію механізмів поразки, про які пише AARC (знищення > дислокація > дезінтеграція > ізоляція), акцентуючи увагу на ефективність витрачання ресурсів для формування накопичувального ефекту.

Чому стратегічна нейтралізація призведе до перемоги України?

Реалізація стратегічної нейтралізації забезпечить перемогу України через створення асиметричної переваги в адаптації та інноваціях, обмежуючи/позбавляючи Росію стратегічних можливостей і дозволяючи нам будувати стійку державу.

По-перше, така стратегія дозволяє уникнути пастки виснаження: країна-агресор з її ресурсами та підтримкою Китаю може витримувати затяжну війну, але не може ефективно використовувати сили, якщо вони паралізовані. Приклад – ситуація, створена Силами оборони України в Чорному морі: удари України змусили ЧФ ворога відступити, відкривши зерновий коридор без повного знищення морських спроможностей противника. Такий стан справ є прикладом функціональної поразки (functional defeat), коли ворог зберігає сили, але не може досягти своїх цілей.

Фото: ГУР МО Російські катери у прицілі морського дрона Magura V5, травень 2024 року.

По-друге, стратегія базується на перегонах інновацій, де Україна має перевагу завдяки гнучкості. Стаття «Військовий вимір перемоги» наголошує: перемога полягає в постійному випередженні ворога в технологіях (безпілотні, безекіпажні, роботизовані, високоточні системи), що ставить нашого противника в реактивну позицію. Крім суто технологічного виміру, пам’ятаємо, що перемога досягається застосуванням комбінації механізмів поразки для системного ефекту, при цьому дезорієнтація та деградація руйнують когнітивний та фізичний домени ворога.

По-третє, стратегія забезпечує стратегічну стійкість України. Замість очікування «вічного миру», перемога стає станом: нормалізація життя під тиском (вибори, економіка, громадянські свободи). Позбавляючи недоімперію її можливостей (наприклад, через ізоляцію логістики), Україна набирає імпульс, що руйнує волю Кремля. Історичні аналогії (Корейське перемир'я 1953 р., Кримська війна 1850-х) показують, що нейтралізація змінює баланс витрат/вигод, змушуючи агресора прийняти нову реальність без формальної капітуляції.

Так, з 2022 року Україна нейтралізувала повітряну перевагу агресора, уповільнила просування на суші, попри чисельну перевагу ворога. Це стало імпульсом накопичення агресором своєї поразки, зробило для Росії війну саморуйнівною.

Фото: скрин відео Втрати армії окупантів

Ми надходимо висновку, що перемога – не подія, а процес, де Україна стає сильнішою, а наш ворог – неспроможним, тобто стороною з паралізованими спроможностями.Спробуємо розібратися в цій теорії на прикладах нашої війни.

Стратегічне угруповання військ (СУВ) противника на театрі воєнних дій (у нашому випадку – на Південно-Західному ТВД) є ключовим елементом системи військового управління агресора. Воно сформоване як тимчасове об'єднання для координації дій на стратегічному рівні, підпорядковане генеральному штабу ворога. Основні функціональні спроможності СУВ передбачають досягнення стратегічних цілей агресії, забезпечення єдності дій різнорідних сил та ефективне використання ресурсів, що виділяються з цією метою.

Основні з них такі:

1. Стратегічне планування та координація дій, тобто розробка та реалізація планів застосування військ (сил) на ТВД, включаючи прогнозування обстановки, оцінку загроз та вироблення оптимальних варіантів бойового застосування, координація дій угруповань військ (розгорнуті на базі військових округів – «Север», «Запад», «Юг», «Восток», «Центр» та на базі командування ПДВ «Днепр»), арміями та іншими складовими, наприклад Росгвардією. Також має забезпечуватися єдність командування, розмежування відповідальності між стратегічним та оперативним рівнями військового управління.

2. Управління ресурсами та мобільністю, тобто генерування резервів, розгортання військ (сил) та маневр військами для швидкого зосередження зусиль на ключових напрямках ТВД, організація оперативного забезпечення (логістика, бойове, медичне забезпечення), закупівлі озброєння та техніки. Під стратегічною мобільністю слід розуміти оперативне висування, розосередження та автономні дії об’єднань, з’єднань і частин.

3. Інтеграція систем зв'язку, розвідки та кібербезпеки, тобто створення мережецентричної архітектури управління (C4ISR – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), що забезпечує реальний час передачі інформації про обстановку (тут у росіян – самі розмови, те, що ми бачимо на фронті, – система управління зразка 1945 року, дещо оновлена косметичним ремонтом), координація розвідки, РЕБ, навігації та кібероборони для підвищення бойової потужності угруповання, технічне забезпечення зв'язку та автоматизації, включаючи ешелоновану мережеву інфраструктуру для стійкості в умовах динамічних бойових дій.

4. Військові операції, тобто ведення мобільних, рейдових дій, асиметричні операції з використанням автоматизованих систем, ведення територіальної оборони, протидесантних операцій та дій у зонах з розосередженим розгортанням, нарощування бойової міці через інтеграцію різнорідних сил (вогневе ураження, авіаційна підтримка, морські операції, тощо).

5. Оперативне обладнання території, тобто створення на ТВД потрібної для проведення стратегічної операції інфраструктури (підготовка місцевості, об'єктів інфраструктури та зон для прихованого розгортання військ), дублювання систем управління для забезпечення її стійкості в умовах загроз невоєнного та воєнного характеру, підвищення живучості СУВ шляхом ускладнення дій противника та інтеграції з цивільними складовими сектору оборони держави.

Ці можливості реалізуються через адаптивну систему управління, що дозволяє командирам приймати самостійні рішення в рамках загального замислу.

Що Сили оборони робили і роблять для обмеження або повної нейтралізації спроможностей противника? По пунктах:



- руйнування системи управління противника, тобто нейтралізація спроможностей стратегічного планування та координації дій: Сили оборони України систематично завдають ударів по командних пунктах противника. Зафіксовані щонайменше 25-30 підтверджених ударів по КП армій, корпусів, дивізій, бригад станом на листопад 2025 року. Впродовж війни були уражені штаб Чорноморського флоту противника в Севастополі, КП 2-ї, 8-ї, 29-ї, 35-ї, 49-ї армій (2-ї армії – двічі), 3-го, 22-го корпусів, 25-ї, 37-ї, 155-ї, 810-ї бригад. Внаслідок ударів знищені близько 6000 офіцерів і генералів високого рівня, які з собою до пекла забрали знання і досвід, котрі не підготували собі заміни. Серед них – заступник начальника головного оперативного управління ГШ ЗС РФ, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, заступник головнокомандувача ВМФ ЗС РФ з берегових військ, заступник командувача Південного ВО, командувач 49-ї армії, заступники командувачів 8-ї, 41-ї армій, начальник штабу 22-го корпусу, командири 3-ї, 127-ї, 150-ї мсд. Список – не вичерпний.

- руйнування спроможностей генерування резервів, розгортання військ, маневру наявними військами: тут, безумовно, можливості Сил оборони обмежені дальністю дії наявних засобів ураження. Але робота за цим напрямком ведеться щодня. Удари по чотирьох авіабазах противника у червні 2025, коли було знищено/пошкоджено близько 40 літальних апаратів, насамперед стратегічні бомбардувальники, рейди на табори в Курській області у серпні 2025, де противник проводив злагодження підрозділів контингенту з КНДР, удари по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області у листопаді 2025 призвели за оцінками Institute for the Study of War до зменшення щомісячного набору контрактників до армії окупантів з 30-40 тис. у січні до 20-25 тис. у вересні. Середні щомісячні втрати у січні-липні становили 32-48 тис./міс., що перевищує обсяги поповнення.

Фото: Телеграм Володимира Зеленського Полонений північнокорейський солдат

Сили оборони налагодили бойові механізми, які дозволяють перехоплювати колони, контролювати залізничні коридори, порти для транспортування техніки/персоналу. Комбіновані вогневі та ракетно-авіаційні по маршрутах руху змушують противника розпорошувати сили. У квітні цього року під Покровськом 35-а бригада морської піхоти успішно накрила велику колони противника, удари по залізниці в Білгородській і Курській областях блокують перекидання резервів, зруйнована паромна переправа в порту «Кавказ». Лише Курська операція у період 08.2024-04.2025 дозволила захопити 1250 км² ворожої території, що змусило командування противника на ТВД відтягнути з інших ділянок фронту до 50 тис. військ для організації протидії.

За оцінками Frontelligence Сили оборони уражають в тактичній зоні до 20-30% колон, противник вимушений діяти малими групами (мотоцикли, квадроцикли, тощо), але на цьому тлі його втрати зросли на 15%.

Блокування маневру військами противника – складна задача, що потребує бездоганної координації засобів розвідки і ураження. Institute for the Study of War вважає, що несприятлива погода восени 2024 – взимку 2025 у поєднанні з ударами Сил оборони зменшили кількість механізованих атак противника на 40%.

- руйнування спроможностей збору, обробки, накопичення та обміну інформацією, тобто нейтралізація систем зв'язку, розвідки та кіберзахисту: непомітні трудяги цієї війни – війська зв'язку та кібербезпеки у взаємодії ГУР МО України та СБУ проводять комплексні операції для нейтралізації систем зв'язку, розвідки (ISR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) та кіберзахисту агресора. Ці дії є складовою стратегії «інформаційного домінування», яка включає фізичні удари (кінетичні), електронну війну (EW – Electronic Warfare), кібератаки та контррозвідку. За даними Institute for the Study of War станом на листопад 2025 року такі операції призвели до знищення або глушіння понад 200 російських систем РЕБ, витоків чутливих даних з 2000+ підрозділів противника та зриву управління до 50% БПЛА ворога. Ці дії підтримують інші хакерські об’єднання.

Фото: Twitter/@Teoyaomiquu Знищений російський комплекс Р-330Ж «Житель»

Royal United Services Institute пише, що в результаті фізичних удари по вузлах зв'язку (антени, станції), глушіння сигналів, DDoS-атак на мережі порушено координацію дій ворожих військ: до 40% колон противника рухаються фактично «сліпими» через глушіння сигналів зв’язку і навігації. Обмін даними у ворожих мережах зменшився на 30-50%. Регулярно вживаються заходи для нейтралізації спроможностей радіотехнічної розвідки ворога. Удари по станціях РТР, системах спостереження (CCTV, «Муром-М»), кібератаки на софт (зокрема на БПЛА DJI) вже зараз призвели до того, 70% розвідувальних місій БПЛА противника є невдалими.

Не пасуть задніх військові хакери і кібердобровольці: у лютому 2024 ГУР зламує систему електронної пошти МО РФ, стається витік наказів та інструкцій з 2000 підрозділів. Того ж місяця Black Owl та Ukrainian Cyber Alliance проведели успішну кібератаку на інфраструктуру виробника дронів Gaskar, вимкнені сервери розпізнавання «свій-чужий», заблоковано відео-трансляції та керування, багато БПЛА, що на момент атаки були у повітрі, просто сіли на землю. У червні 2024 проведена найбільша DDoS-атака на банки РФ, паралізовані фінансові мережі. У листопаді 2024 атакована найбільшу систему управління підприємствами РФ, витік даних про логістику. У 2024-2025 кіберфахівці провели DDoS-атаки на банки, компанії ISP і COS-project та паралізували обмін даними. У квітні 2024 Team OneFist атакує CCTV РФ та здобуває дані для ударів по нафтобазах противника.

Ми не зупинятимемось на нейтралізації спроможностей до проведення військових операцій та підготовці території держави до оборони, адже про це і так пишуть щодня.

Наведені приклади показують, що хоч і повільно, але невпинно, спроможності противника продовжувати агресію знижуються, крутити маховик війни з колишнім темпом вже не виходить. Спостерігаємо накопичувальний ефект від дій Сил оборони України.

Стратегічна нейтралізація є інноваційною стратегією, яка позбавляє противника стратегічних можливостей через мультидоменні механізми поразки, забезпечуючи параліч його дій без повного знищення СУВ. Це має призвести до перемоги України, перетворюючи війну на стійкий стан переваги, незалежний від бажань Кремля, з фокусом на інноваціях і нормалізації геополітичної обстановки.

Для реалізації потрібна інтеграція положень цієї стратегії до доктрини Сил оборони України, посилення партнерств і постійна адаптація. Такий підхід не лише захищає суверенітет нашої держави, а й здатний реформувати всю систему європейської безпеки, роблячи агресію марною.