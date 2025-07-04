Генштаб: Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил

3 липня Сили оборони України вдруге за тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, українські військові уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
«Втрати противника уточнюються», - додали у Генштабі.
- Спершу повідомлялося, що 30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил на тимчасово окупованій території Донецької області.
- Командування пояснило, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність окупантів планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.