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Генштаб: Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил

Також атакували командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії.

Генштаб: Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил
ілюстритивне фото
Фото: НГУ

3 липня Сили оборони України вдруге за тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Крім того, українські військові уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. 

«Втрати противника уточнюються», - додали у Генштабі.

  • Спершу повідомлялося, що 30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил на тимчасово окупованій території Донецької області.
  • Командування пояснило, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність окупантів планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.
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