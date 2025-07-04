Генштаб: Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил

Крім того, українські військові уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

3 липня Сили оборони України вдруге за тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

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