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Генштаб підтвердив удар Сил оборони по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ

Тепер росіянам буде складніше планувати та вести операції в напрямках Покровська і Торецька.

Генштаб підтвердив удар Сил оборони по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ
втрати росіян, фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

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Наразі втрати ворога уточнюють.

«Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька», - пояснило командування.

У Генштабі запевнили, що Україна продовжує боротьбу, доки «всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир».
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