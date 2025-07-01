Генштаб підтвердив удар Сил оборони по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ

Тепер росіянам буде складніше планувати та вести операції в напрямках Покровська і Торецька.

30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил на тимчасово окупованій території Донецької області.

Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі втрати ворога уточнюють.

«Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька», - пояснило командування.

У Генштабі запевнили, що Україна продовжує боротьбу, доки «всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир».