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​Авторка LB.ua Юлія Манукян тримала відзнаку премії Women in Arts 2025

Ідеться про номінацію «Культурна журналістика, критика і дослідження».

​Авторка LB.ua Юлія Манукян тримала відзнаку премії Women in Arts 2025
Women in Arts 2025
Фото: Facebook/UN Women Ukraine

Авторка LB.ua Юлія Манукян отримала відзнаку незалежної премії Women in Arts.

Манукян відзначили у номінації «Культурна журналістика, критика і дослідження».

Юлія Манукян із відзнакою незалежної премії Women in Arts
Фото: LB.ua
Юлія Манукян із відзнакою незалежної премії Women in Arts

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Переможницями в інших номінаціях стали:

  • «Жінки у візуальному мистецтві» - Ганна Гідора;
  • «Жінки в музиці - Марина Круть;
  • «Жінки в перформативному мистецтві» - співзасновниця театру «Нафта» Ніна Хижна;
  • «Жінки в літературі» - Олена Герасим'юк;
  • «Жінки в кіно» - режисерка документального фільму «Мирні люди» Оксана Карпович;
  • «Жінки в культурному менеджменті»: директорка Центру сучасного мистецтво «ЄрміловЦентр» Наталія Іванова.

Спеціальну відзнаку отримала колишня пресофіцерка бригади "Азов", поетеса Валерія Суботіна, повідомляє «Суспільне».Women in Arts - щорічна всеукраїнська премія, яка відзначає актуальні досягнення жінок у сферах мистецтва та культури.

Як ідеться на сайті премії, через російське повномасштабне вторгнення третій рік поспіль церемонія вручення відбуватиметься під гаслом Women in Arts. The Resistance.Цьогоріч премія присвячена «непохитній вірі жінок-мисткинь та відзначатиме їхню творчість як життєдайну силу та невіддільну частину продовження їхньої боротьби за майбутнє». Вона також вшановує пам’ять загиблих жінок-мисткинь.

  • Премію заснували у 2019 році ООН «Жінки в Україні» та Український інститутом в межах глобального руху HeForShe. 
  • Премія відбувається, щоб підтримувати професійний розвиток жінок у сферах мистецтва та культури України на національному та міжнародному рівнях, а також задля подолання гендерних стереотипів та усунення нерівності. 
  • Із 2023 року в війни організатори запровадили додатковий критерій, що враховує діяльність у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сферах, що безпосередньо наближають перемогу України.
  • Цьогоріч до підтримки Women in Arts долучилася UNESCO.
  • Нагороду премії створила цього року українська мисткиня Марія Куліковська. 
  • У 2023-му статуетку було виконано у символічному в умовах повномасштабного вторгнення кольорі “хакі”. У 2024-му — у небесно-блакитному, що символізувало світло в буремні часи та надію на чисте і мирне небо після закінчення війни.
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