Авторка LB.ua Юлія Манукян отримала відзнаку незалежної премії Women in Arts.

Манукян відзначили у номінації «Культурна журналістика, критика і дослідження».

Фото: LB.ua Юлія Манукян із відзнакою незалежної премії Women in Arts

Переможницями в інших номінаціях стали:

«Жінки у візуальному мистецтві» - Ганна Гідора;

«Жінки в музиці - Марина Круть;

«Жінки в перформативному мистецтві» - співзасновниця театру «Нафта» Ніна Хижна;

«Жінки в літературі» - Олена Герасим'юк;

«Жінки в кіно» - режисерка документального фільму «Мирні люди» Оксана Карпович;

«Жінки в культурному менеджменті»: директорка Центру сучасного мистецтво «ЄрміловЦентр» Наталія Іванова.

Спеціальну відзнаку отримала колишня пресофіцерка бригади "Азов", поетеса Валерія Суботіна, повідомляє «Суспільне».Women in Arts - щорічна всеукраїнська премія, яка відзначає актуальні досягнення жінок у сферах мистецтва та культури.

Як ідеться на сайті премії, через російське повномасштабне вторгнення третій рік поспіль церемонія вручення відбуватиметься під гаслом Women in Arts. The Resistance.Цьогоріч премія присвячена «непохитній вірі жінок-мисткинь та відзначатиме їхню творчість як життєдайну силу та невіддільну частину продовження їхньої боротьби за майбутнє». Вона також вшановує пам’ять загиблих жінок-мисткинь.