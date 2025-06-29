Що почитати: книжкові новинки червня

Не зважаючи на літній сезон, українські видавництва не збавляють обертів. З усього огрому новинок, ми відібрали десять зразків художньої прози, що заслуговують на увагу. Серед них — сімейні саги, щемкі історії кохання, фантастика та занурення у світ магічного реалізму. Це ті книжки, які хочеться обговорювати й радити друзям. Обирайте те, що відгукується, і поринайте у нові історії.

«Привіт, красуне». Енн Неаполітано

Vivat

Фото: yakaboo.ua

Вільям Вотерс виріс у домі, де панувала мовчазна туга: його батьки не оговталися від смерті першої дитини й не змогли подарувати любов сину. Порятунком для хлопця став баскетбол — єдина стабільна опора в його дитинстві. У студентські роки, граючи за команду коледжу, він зустрічає Джулію Падавано — амбітну й цілеспрямовану дівчину з великої дружної родини. З цього моменту його життя змінюється. Чотири сестри Падавано — різні, але близькі між собою. Рішуча Джулія, мрійлива Сільві, творча Сесілія та чуйна Емелін. Для Вільяма, який не знав сімейного тепла, їхній динамічний світ стає справжнім одкровенням.

Джулія бачить у Вільямі не лише коханого, а й своєрідний «проєкт» — майбутнього професора, доброго батька, надійного чоловіка. Вона наполегливо прокладає для нього шлях, навіть допомагає знайти першу роботу. Та раптова смерть батька й низка неочікуваних подій підіймають на поверхню приховані конфлікти. Випробування дорослого світу насуваються одне за одним, а напруження між сестрами дедалі більше загрожує їхній єдності.

У цій історії Енн Наполітано повертається до класичного роману Луїзи Мей Олкотт, щоб у сучасному ключі переосмислити «Маленьких жінок» і дослідити складні теми: втрату, емоційне відчуження, тиск суспільних очікувань.

«Життя хлопця». Роберт Маккемон

Жорж

Фото: fabulabook.com

Глибока й емоційна історія про втрату дитячих ілюзій, силу уяви та мужність бути собою. Роман уперше побачив світ 1991 року й одразу здобув дві престижні відзнаки — премію Брема Стокера та Всесвітню премію фентезі в номінації «Найкращий роман». Уже понад тридцять років ця книжка, написана в дусі «Воно» Стівена Кінга та оповідань Рея Бредбері, залишається світовим бестселером і тепер вперше виходить українською.

Зефір, штат Алабама, 1964 рік. Для дванадцятирічного Корі Макенсона, який мріє стати письменником, це містечко — місце чудес і таємниць. Він чує шепіт духів на церковному подвір’ї, знає про бутлегерів, що переховуються за містом, бачив, як після повені головну вулицю заполонили змії, і свято вірить, що в озері Саксон живе прадавня істота.

Одного морозного ранку, супроводжуючи батька під час розвезення молока, Корі стає свідком моторошної події: автомобіль злітає з дороги й занурюється в темні глибини озера. Батько пірнає в крижану воду, щоб урятувати водія, та натомість знаходить тіло — оголене, побите, прикуте до керма з мідним дротом на шиї. Це точно не нещасний випадок, а ретельно сплановане вбивство.

Мешканці Зефіра швидко забувають про злочин, але Корі й його батько Том не можуть викинути його з голови. Разом із друзями — Дейві Реєм Калланом, Беном Сірсом і Джонні Вілсоном — хлопець занурюється в світ, де переплелися расові упередження, соціальна несправедливість і давні таємниці. А їхні пошуки оголюють темний бік сонного містечка.

«Маїсові люди». Міґель Анхель Астуріас

Вавилонська бібліотека

Фото: yakaboo.ua

Міґель Анхель Астуріас — ґватемальський письменник, драматург і журналіст, лавреат Нобелівської премії з літератури. Коли 1949 року з’явився його роман «Маїсові люди», читачі не знали, як його сприймати. Астуріас написав щось настільки незвичне, що критики спершу розгубилися. Та згодом цей твір став одним із найважливіших у латиноамериканській літературі та справжньою класикою магічного реалізму.

Сюжет розгортається навколо життя корінного народу Ґватемали, який вірить, що люди створені з кукурудзи — так, як сказано у священній книзі майя. Їхня земля опиняється під загрозою: на неї приходять чужинці-плантатори, які хочуть вирощувати маїс не для їжі, а заради прибутку. Ватажок громади Ґаспар Ілом підіймає повстання, заряджаючи гвинтівку «насінням темряви». Паралельно розгортається інша історія — про листоношу Нічо, який вирушає на пошуки зниклої дружини. Його шлях веде до підземного світу, де він зустрічає койота-охоронця, що має допомогти йому пройти випробування.

Астуріас створив світ, у якому люди можуть обертатися на тварин, знахар мандрує в подобі оленя, а жінка стає двоїстою істотою. Тут християнські молитви переплітаються з індіанськими віруваннями, а магічне стає способом пізнання істини. Написаний у формі міфу, де тисячоліття стискаються в одну мить, роман показує, як європейський імперіалізм руйнує традиції корінних народів Америки. Проте, попри трагічність втрати чарівного світу індіанських легенд, твір має утопічну нотку надії.

«Голос Арчера». Міа Шерідан

РМ

Фото: ridmi.com.ua

Перша частина серії «Там, де любов зустрічається з долею».

Брі Прескотт приїжджає до тихого містечка Пеліон у штаті Мен. Уже пів року вона живе зі спогадами про ніч, коли втратила батька, і сподівається, що тут нарешті знайде спокій. Дівчина знайомиться з Арчером Гейлом — мовчазним, відлюдькуватим чоловіком, якого всі уникають. Внаслідок дитячої травми він утратив здатність говорити, але його мовчання красномовніше за тисячі слів. Місцеві вважають його диваком, та Брі бачить у його очах щось значно глибше. Поступово між двома зламаними людьми виникає особливий зв’язок. Брі вивчає мову жестів, щоб спілкуватися з Арчером, а він уперше за багато років починає вірити, що його можна почути без слів.

Їхні стосунки розвиваються повільно й обережно — два травмовані серця вчаться довіряти одне одному. Але містечко Пеліон ховає власні таємниці, і Арчер опиняється в їхньому центрі. Брі та Арчеру доведеться подолати не лише внутрішні страхи, а й зовнішні загрози.

«Голос Арчера» — це історія жінки, прикутої до спогадів про одну жахливу ніч, і чоловіка, чиє кохання стає для неї ключем до свободи. Це також історія мовчазного чоловіка, який роками жив із болем, і жінки, що допомогла йому знову відчути себе живим. Це роман про страждання, долю та силу любові. Про тих, хто боїться говорити, і тих, хто вчиться слухати.

«Гра в перевдягання». Артем Чех

Meridian Czernowitz

Фото: meridiancz.com

У новій книжці Артем Чех продовжує тему, розпочату в «Точці нуль», однак цього разу зосереджується не на зовнішніх проявах війни, а на внутрішніх процесах. Його цікавить емоційний відгомін подій, їх вплив на формування нової, травмованої ідентичності.

Чех показує внутрішній конфлікт солдата, який намагається зберегти себе в системі, що вимагає бути кимось іншим. Він пише про те, про що зазвичай мовчать: страх, самотність, втрату довоєнного «я», захованого під військовою формою. Виявляється, майже неможливо відокремити справжнє «я» від нав’язаної ролі. І коли навколо панує хаос, єдиною втечею стають спогади про мирне життя — про той простір, де ще можна знайти опору.

Автор веде з читачем довірливу розмову, не оминаючи болючих тем. Його оповідь — це поєднання спогадів, есеїстики та філософських роздумів, які разом утворюють складну й щиру мозаїку переживань. Це проза для тих, хто не боїться запитань, на які не існує простих відповідей. Це також книга про покоління, яке мріяло про мир, але отримало інший досвід, що змінює назавжди і від якого неможливо відмовитися.

«ТРОє і одна». Ірен Роздобудько

Vivat

Фото: yakaboo.ua

Ірен Роздобудько у своїй творчості тонко досліджує внутрішній світ людини, її переживання та стосунки. Її нова книга – це історія про людей, які прожили життя кожен по-своєму і зустрілися знову тоді, коли, здавалося б, уже пізно щось змінювати.

У сімнадцять Аделіна залишила рідне містечко, повна сподівань і жаги до нового життя. Розумна, не схожа на однолітків, вона завжди вирізнялася з-поміж інших. Її шлях проліг за океан, до Америки, де з роками склалося нове, стабільне, але не до кінця «своє» життя. Чогось завжди бракувало.

Після десятиліть еміграції вона повертається до батьківської хати в передмісті Києва. Містечко вже не таке, як у спогадах: друзі змінилися, дехто постарів, дехто залишився до болю знайомим. Найбільше змінилася вона сама. Уперше за довгий час Аделіна дозволяє собі зупинитися й озирнутися назад. Випадкова фотографія пробуджує в ній спогади, колись забуті почуття, нагадує про юність, щастя і любов. Усвідомлюючи, що життя не можна прожити двічі, Аделіна постає перед вибором: залишити все позаду і жити сьогоденням, чи дати спогадам шанс.

Аделіні та її колишнім знайомцям доведеться разом прожити останнє мирне літо й зустріти перший страшний місяць війни. І тоді стане зрозуміло: старі образи, недомовленості та «ніколи більше» не мають жодного значення, коли на кону — життя.

«Життя після “Так”». Тейлор Дженкінс Рід

Artbooks

Фото: balka-book.com

Від авторки «Сім чоловіків Евелін Гюго» — щемка і чесна історія про сучасний шлюб, складність сімейних стосунків і рік, який змінює все.

Лорен і Раян були разом понад десять років. Вони познайомилися в коледжі, побралися, будували спільне життя. Але з роками пристрасть згасла, з’явився побут, втома замінила легкість, а мовчання – розмови. Замість того щоб розлучитися, вони вирішують взяти паузу. Цілий рік без зустрічей і дзвінків, жодного спілкування.

За цей час Лорен відкриває для себе багато нового. Вона слухає близьких, міркує про те, чим є любов і шлюб, стикається з різними поглядами на стосунки — від відкритих союзів до романтики без зобов’язань. І поступово усвідомлює: іноді, щоб по-справжньому оцінити щось важливе, його потрібно втратити.

Це відверта розповідь про те, як непросто залишатися закоханими, коли життя боляче б'є по найвразливішому. Про сумніви, втому і запитання без відповідей. Про те, чи варто триматися за стосунки, які більше не приносять радості. Авторка не нав’язує готових рішень, не дає універсальних порад. Вона лише нагадує: у коханні не буває єдиного сценарію, і кожна пара має право шукати свою правду.

«Українська сучасна проза: 25 найкращих оповідань»

Видавництво Stretovych

Фото: nashformat.ua

Антологія, укладена літературознавцем Ростиславом Семківим, пропонує читачеві зануритися в тексти, що найповніше відображають пошуки, відкриття й болі української малої прози від кінця 1980-х до сьогодення.

У передмові Семків зауважує: «Хто прочитає цю книжку, матиме докладне уявлення про сучасну українську прозу». І справді, під однією обкладинкою зібрано тексти авторів, які формують літературний ландшафт останніх десятиліть. У цих оповіданнях — різні емоції, досвіди, світогляди. Одні тексти можуть здивувати, інші викликати злість або зворушити до сліз. І це природно, адже такою є жива література, чесна й небайдужа.

До збірки увійшли твори Марії Матіос, Володимира Діброви, Олега Лишеги, Оксани Забужко, Костянтина Москальця, Богдана Жолдака, Юрія Іздрика, Олександра Ірванця, Галини Пагутяк, Олеся Ульяненка, Василя Махна, Тараса Прохаська, Галини Крук, Анатолія Дністрового, Андрія Бондаря, Наталки Сняданко, Софії Андрухович, Оксани Луцишиної, Сергія Жадана, Сергія Осоки, Сашка Ушкалова, Олександра Михеда, Валерія Пузіка, Ірини Цілик, Світлани Тараторіної.

Художнє оформлення від студії «Аґрафка» поглиблює емоційний і змістовий простір кожного твору. Це видання стане цінною знахідкою як для тих, хто лише відкриває для себе українську прозу, так і для досвідчених читачів, які шукають лаконічні та глибокі тексти.

«Ті, що вірили». Ребекка Маккай

Artbooks

Фото: artbooks.ua

Емоційно насичений роман про дружбу, любов, втрати й спокуту, який став фіналістом Пулітцерівської премії 2019 року.

1985 рік, Чикаго. Єль Тішман стоїть на порозі професійного прориву: його галерея готується прийняти унікальну колекцію, що має закріпити його успіх у мистецькому світі. Та паралельно він щодня стикається з трагедією — епідемія СНІДу забирає життя його друзів. Найболючішою стає втрата найближчого товариша Ніко. Та поруч лишається молодша сестра Ніко — Фіона.

2015 рік, Париж. Фіона приїздить у місто своєї молодості в пошуках доньки, яка зникла в секті. Зупинившись у старого друга — фотографа, що колись документував кризу СНІДу в Чикаго, вона занурюється в спогади й поступово усвідомлює, як минуле сформувало її життя і стосунки з донькою.

Ребекка Маккай майстерно переплітає два часові пласти, показуючи, як незцілений біль передається крізь покоління. Вона пише про пам’ять як спосіб зберегти себе, про втрати, які не минають з часом, і про силу, що дозволяє жити далі, навіть коли здається, що для цього вже немає підстав.

«І так щодня». Девід Левітан

ВСЛ

Фото: balka-book.com

Історія про пошук себе, прийняття інших і силу кохання, що здатна подолати будь-які межі.

Щоранку А прокидається в новому тілі. Сьогодні — сором’язлива дівчина з заможної родини, завтра — хлопець із залежністю, післязавтра — спортсмен з маленького міста. Так минають шістнадцять років. А живе за простими правилами: не втручайся, не прив’язуйся. Та одного разу все змінюється.

Прокинувшись у тілі Джастіна, А знайомиться з його дівчиною Ріаннон. І вперше за довгий час він не хоче зникати. У ній є щось справжнє — здатність бачити глибше, відчувати сильніше, залишатися собою навіть тоді, коли все навколо хитке. А закохується несподівано, беззахисно, по-справжньому. Відтепер він робить усе, щоб побачити її знову. Щодня — нове тіло, нова історія, нова спроба бути поруч. Але як сказати правду? Як пояснити? І чи має він право втручатися в життя інших заради власного почуття?

Роман Девіда Левітана — про кохання, яке не залежить від зовнішності. Про ідентичність, яка не обмежується біологією. І про вибір: залишитися в тіні чи ризикнути всім заради одного погляду, однієї зустрічі, однієї правди. Це книга, яка нагадує: справжнє кохання починається тоді, коли бачиш сутність.