Помер український поет і дисидент Ігор Калинець

9 липня йому мало б виповнитися 86 років.

У Львові помер поет, громадський діяч і колишній політв’язень радянського режиму Ігор Калинець, передає «Радіо Свобода» з посиланням на керівницю Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки Ірину Ключковську.

Калинцю було 85 років, 9 липня мало б виповнитися 86.