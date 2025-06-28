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Помер український поет і дисидент Ігор Калинець

9 липня йому мало б виповнитися 86 років.

Помер український поет і дисидент Ігор Калинець
Ігор Калинець
Фото: Facebook/Ігор Калинець

У Львові помер поет, громадський діяч і колишній політв’язень радянського режиму Ігор Калинець, передає «Радіо Свобода» з посиланням на керівницю Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки Ірину Ключковську.

Калинцю було 85 років, 9 липня мало б виповнитися 86. 

  • Дисидент народився 1939 року. У 17 років переїхав до Львова на навчання. У 1972 році його заарештували за звинуваченням у «підривній діяльності» через поетичну творчість. Вирок: 6 років таборів суворого режиму й 3 роки заслання.
  • Відбував покарання у пермських концтаборах, де був разом із Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем та іншими. Період заслання у Забайкаллі провів зі своєю дружиною Іриною Стасів-Калинець — публіцисткою й дисиденткою (1940–2012).
  • Калинець — автор 17 збірок поезії, публіцистичних і прозових творів. У 1992 році він отримав Шевченківську премію за книжку поезій «Тринадцять аналогій».
  • Він також був почесним громадянинлм міста Львова.
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