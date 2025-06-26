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Вбита росіянами Вікторія Амеліна отримала британську премію Орвелла за політичну літературу

На момент вбивства Амеліної рукопис книги “Дивлячись на жінок, дивлячись на війну” залишався незавершеним.

Вбита росіянами Вікторія Амеліна отримала британську премію Орвелла за політичну літературу
Вікторія Амеліна
Фото: pen.org.ua

Українська письменниця Вікторія Амеліна, вбита росіянами, була посмертно нагороджена престижною британською премією Орвелла за книгу “Дивлячись на жінок, дивлячись на війну”.

Про це повідомляє The Kyiv Independent.

Зазначається, що Вікторія Амеліна була фіналісткою серед відомих номінантів у категорії політичної документальної літератури, включаючи американську журналістку Енн Епплбаум.

Голова журі премії Орвелла Кім Даррок назвала книгу Амеліної “незабутньою картиною людських наслідків війни”.

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На момент вбивства Амеліної рукопис книги “Дивлячись на жінок, дивлячись на війну” залишався незавершеним. Група її найближчих друзів та колег довели рукопис до публікації, прагнучи мінімізувати редакторське втручання, щоб зберегти цілісність та автентичність її голосу.
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