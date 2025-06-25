У бібліотеці Намсан у Сеулі, яка працює вже понад сто років, відкрили ще одну «Українську книжкову полицю». Про це повідомили на сторінці у фейсбуці посольства України в Республіці Корея.

Це вже третя полиця з українськими книжками в Південній Кореї. Раніше вони зʼявилися в муніципальній бібліотеці Сеула та у бібліотеці «Бедарі» в місті Пхьонтек. Ілюстровані дитячі книжки українських авторів також представлені в Національній бібліотеці для дітей та молоді Кореї.

Фото: зі сторінки посольства

Тепер у фонді бібліотеки Намсан, де понад пів мільйона книжок і понад мільйон читачів на рік, є й українські видання. Серед них — книжки для дітей і підлітків у перекладі корейською і видання про культуру, мову та історію України.

Під час відкриття був присутній посол України Дмитро Пономаренко, який в своїй промові зауважив: «Книжки допомагають культурам розмовляти одне з одним».