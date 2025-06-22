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Легендарний аргентинський музикант з українським корінням Чанго Спасюк вперше виступив в Києві із гуртом dakhabrakha

Музикант-віртуоз Чанго Спасюк приїхав на Батьківщину своїх предків разом із тріо.

CultHub
Легендарний аргентинський музикант з українським корінням Чанго Спасюк вперше виступив в Києві із гуртом dakhabrakha
Чанго Спасюк та гурт dakhabrakha
Фото: Національна філармонія України

Аргентинський віртуозний музикант українського походження Чанго Спасюк уперше виступив в Україні разом із легендарним українським гуртом dakhabrakha. Він нащадок українських емігрантів з провінції Місьйонес, який осмислює багатогранну спадщину Аргентини через поєднання chamamé, джазу, класики, фольклору та експериментальної музики. 

Фото: Національна філармонія України

Концерт відбувся 19 червня в Колонній залі Національної філармонії України. Чанго — один з найвідоміших сучасних аргентинських музикантів, акордеоністів та композиторів, провідних представників жанру chamamé, який у 2020 році був визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства.

Концерт відкрили пані посол Аргентини в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі також перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник генерального директора Українського Інституту Алім Алієв.

Проєкт Taco y suela: Tradición представив chamamé у сучасному прочитанні, спираючись на діалог між поколіннями та різними музичними традиціями.

Концерт відбувся у складі тріо: Чанго Спасюк — акордеон, Енцо Демартіні — акордеон, Маркос Вільяльба — перкусія

Спеціальними гостямиДругу частину виступу тріо зіграли із струнним секстетом Київського камерного оркестру, а в третій частині аргентинські музиканти зіграли імпровізаційну програму із легендарним українським гуртом dakhabrakha. 

Чанго Спасюк, тріо, струнний секстет Київського камерного оркестру та гурт dakhabrakha
Фото: Національна філармонія України
Чанго Спасюк, тріо, струнний секстет Київського камерного оркестру та гурт dakhabrakha

Як розповідав на концерті сам Чанго Спасюк його бабуся та дідусь колись емігрували з України до Аргентини. І тепер він перший, хто через два покоління приїхав на батьківщину своїх предків. Чанго висловив свою підтримку і солідарність з Україною в такі важкі часи та наголосив на унікальності і багатстві української культурної традиції. 

"Ми разом граємо музику, дивимося один на одного і слухаємо. Це все робить нас більш людьми. Бачити і відчувати біль іншого робить нас людьми. У цей момент у світі жест любові може бути революційним",-написав музикант після виступу на своїй сторінці у фейсбуці.

Чанго Спасюк
Фото: Національна філармонія України
Чанго Спасюк

Концерт відбувся за підтримки Посольства Аргентини в Україні та Українського Інституту. 

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