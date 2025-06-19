​Культурна спільнота закликає внести кандидатуру Кременя на посаду мовного омбудсмана

Понад 30 українських культурних та громадських діячів 19 червня опублікували звернення на підтримку Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Автори листа посилаються на рішення Конституційного суду від 2021 року, за яким загроза українській мові "рівносильна загрозі національній безпеці України". Вони закликають внести до Кабінету міністрів кандидатуру Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови замість раніше поданих кандидатів, які не хочуть або не можуть обіймати цю посаду.

"Росія активізувала наступ не лише на полі бою, а й в інформаційній та гуманітарній сферах... Стримування українізації, відновлення зросійщення українських громадян, лінгвоцид української мови на тимчасово окупованих територіях – невіддільні елементи російської політики, спрямованої на послаблення України, її стійкості та обороноздатності. Боротьба за український мовний простір залишається одним з важливих складників екзистенційної війни за незалежність України", - йдеться в листі.

Підписанти висловлюють занепокоєння діями, які розцінюють як спроби дестабілізувати роботу мовного омбудсмана. За їхніми словами, посадовці, які на виконання закону пропонують своїх кандидатів – міністр культури та стратегічних комунікацій, міністр юстиції, уповноважений Верховної Ради з прав людини – внесли до Кабміну людей, щодо яких "у громадськості виникло серйозне занепокоєння через брак досвіду мовозахисної, правозахисної діяльності і обґрунтований сумнів у їхній відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим законом".

"Відтак процедура призначення мовного омбудсмана зайшла у глухий кут, адже подані кандидати повідомили про відмову від участі в конкурсі або небажання обіймати цю посаду через рівень відповідальності та обсяг завдань, йдеться в зверненні", - йдеться в листі.

Автори просять урядовців "з усією відповідальністю" поставитися до призначення уповноваженого із захисту державної мови.

Серед 31 підписанта: письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, Андрій Курков, актори Ірма Вітовська, Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв, поетеса та військова Ярина Чорногуз, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Тарас Кремінь прокоментував цю заяву: " Дякую за відкрите звернення визначним діячам мистецтва, культури і спорту. Служу народу України!".