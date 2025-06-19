На початку травня LB.ua запустив новий проєкт присвячений культурній дипломатії CultHub в партнерстві з Сергієм Устенко – власником "Карпатської джерельної". За майже півтора місяці діяльності були опубліковані важливі новини сфери, а також перші знакові тексти.

13 травня відбулася презентація проєкту CultHub за участі представників профільного міністерства, митців, культурних менеджерів, де учасники та учасниці познайомилися із вектором руху проєкту ,а також поділилися своїми прикладами культурної дипломатії за кордоном, а також проблемами з якими стикаються. Серед спікерів презентації був міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, партнер проєкту Сергій Устенко, заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська; прима-балерина Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталя Мацак; генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова; зірка світової опери, народна артистка України, солістка Національної опери Людмила Монастирська. В CultHub ми зафіксували панельну дискусію в текстовій та відео формі.

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна, редакторка проєкту CultHub Катерина Гладка, прима-балерина Наталя Мацак

Також своїми думками міністр культури поділився в інтерв’ю та колонці про напрямки та стратегічність культурної дипломатії для країни. За його словами, це стає справжньою зброєю і держава має постійно тримати це у фокусі уваги.

Видавництво ist publishing випустило книгу «Деколонізація мистецтва. За межами очевидного», яка стала результатом однойменної публічної програми, організованої Українським інститутом під час 59-ї Венеційської бієнале. І ми опублікували важливий текст-вступ до цього видання, який написала креативна директорка Українського Інституту Тетяна Філевська.

На 80-ту річницю з дня завершення Другої світової війни у Європі відбувся важливий дипломатичний консенсус: спільний погляд низки країн на висновки війни. Газета The New York Times опублікувала статтю, яку написали міністр закордонних справ України і шість його колег – голови МЗС Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та Чехії. LB.ua розповів про акценти статті і як авторам вдалося дійти спільних рішень.

Ще одним знаковим текстом CultHub стало бліцінтерв’ю філософа та великого лруга України філософа Бернара-Анрі Леві напередодні прем’єри його стрічки на Каннському кінофестивалі.

В травні ми також ділилися з нашими читачами промовою, яку виголосили оперні співаки та засновники об’єднання Opera aperta Роман Григорів та Ілля Разумейко під час вручення нагороди The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Вони є прикладом того, наскільки на перший погляд академічна сфера, яка далека від прямих впливів, може відігравати потужну роль на полі культурної дипломатії та повернення фокусу уваги до війни в Україні та заборони російського мистецтва в світі.

Ми ділилися новинами про знакові кінофестивалі, в яких українські стрічки брали участь, музичними та літературними подіями. Однією із таких особливих подій стало отримання Ордену мистецтв і літератури Франції гуртом DakhaBrakha та кінопродюсером Володимиром Яценко.

Також ми тримаємо зв'язок із українськими активістами в різних країнах, які невтомно боряться на полі кенселінгу російської культури та встановлення справедливості. CultHub висвітлював новини і на цьому грунті.

Ми системно публікуємо новини про те як воєнні роки проживають діти і які культурні проєкти виникають, аби дати голос маленьким українцям, а також підтримати їх.

На початку червня свій 10-місячний тур із фільмом “People of Steel/Люди зі Сталі” про захисників Маріуполя закінчив режисер цього фільму та музикант Сергій Фоменко, знаний як лідер гурту “Мандри”. Ця унікальна документальна робота не просто важливий культурний проєкт, а як каже сам творець – це фільм спеціального призначення. Стрічка повністю розповідає про хід подій та живий досвід “азовців”. Ми записали з Сергієм ексклюзивне інтерв’ю, де він розповідає про досвід показів по всьому світу, реакцію політиків та впдивовість кіно для звільнення наших заручників із полону в державі-агресорі Росії.

В під час Міжнародного кінофестивалю про права людини Docudays відбулася розмова як саме через документальне кіно формується образ України в світі, з якими питаннями та стереотипами стикаються кінематографісти та як стають культурними дипломатами. Досвід України та Чілі наша авторка зафіксувала для CultHub.