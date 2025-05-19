«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»

Церемонія нагородження відбулась у Берліні, в Colosseum — історичному кінотеатрі, чи не найстарішому в місті. Отримуючи відзнаку від імені Opera aperta , Ілля Разумейко звернувся до присутніх з промовою. Публікуємо її повністю.

Фото: Opera aperta The Classical:NEXT Innovation Award 2025 Ольга Дятел, Юлія Париш, Роман Григорів й Ілля Разумейко під час нагородження

«Вибачте, я буду читати цей текст з ноутбука, тому що він дуже свіжий. Ми завершили його кілька хвилин тому, він — пряма реакція на Берлін довкола нас. Це конференція Classical:NEXT, один з найбільших театральних фестивалів у світі Theatertreffen, конференція ITEM; це тисячі подій одночасно. І всюди люди скаржаться на відсутність грошей на культуру й подібні проблеми. Така загальноєвропейська ситуація.

Дорогі друзі, я дякую організаторам цієї прекрасної конференції, дякую всім членам міжнародного журі, дякую всім нашим партнерам по всьому світу, які підтримували нас усі ці важкі роки. Ми дуже раді бути сьогодні з вами. Нам надзвичайно пощастило, адже, якби росіяни окупували Київ у 2022 році, ми всі, ймовірно, були б або мертві, або ув’язнені. Тюрма була б єдиним місцем в Україні для сучасної політичної опери. Це не означає, що там померла б і класична музика. Безперечно, замість нас ви побачили б там Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко. Вони виконували б прекрасну музику Чайковського в тій російській в’язниці, якою стають окуповані території.

Щоб у цьому не було жодних сумнівів, наведу короткий список — це лише сім імен з жахливого нескінченного ряду українських митців, музикантів, просто людей і дітей, убитих в Україні росіянами за декілька минулих років.

Юрій Керпатенко — диригент Херсонської філармонії, убитий росіянами за відмову зіграти російський гімн для окупаційної адміністрації;

Костянтин Старовицький — фаготист і оперний диригент, загинув від рук росіян, захищаючи Україну;

Іван Кузьмінський — дослідник старовинної музики; загинув від рук росіян, захищаючи Україну;

Олександр Шаповал — лауреат балетних відзнак, соліст Національного театру опери та балету України; загинув від рук росіян, захищаючи Україну;

Гліб Федюк — 11-річний хлопчик і талановитий піаніст, убитий росіянами в Херсоні ракетним ударом новорічного вечора;

Слава Салтиков — саксофоніст Маріупольського морського оркестру; його багато місяців утримували в нелюдських умовах у російській в'язниці; закатований і вбитий росіянами;

Олена Когут — піаністка й органістка Сумського театру; убита росіянами на вулиці міста минулого місяця, уранці Вербної неділі.

Як я вже сказав, цей список дуже довгий.

Мабуть, це важко уявити, але Берлін і ця конкретна сцена фізично дуже близькі до війни. У нас зараз немає літаків — над Україною літають тільки російські ракети, — але якщо ви сядете в автобус (це дуже реалістична автобусна мандрівка європейськими ландшафтами), то через 10 годин ви вже будете в Україні. На території, де вас можуть убити росіяни будь-коли і будь-де: на вулиці, у власному домі чи на передовій.

Подорожуючи Європою, ми часто чуємо нарікання на те, що культурні бюджети скорочуються, тоді як військові витрати зростають. У зв’язку з цим ми закликаємо вас дослухатися до не завжди бажаного, але дуже реалістичного меседжа сьогодення: як громадяни, ви також зобов’язані підтримувати свою армію, розуміти її дії, поважати військовослужбовців і військовослужбовиць — людей, які виконують надзвичайно важку роботу.

Нехтування цим може привести вас до трагедії, яку зараз переживаємо ми, і вам доведеться побачити, як ваші скрипалі стають за кулемети, звукорежисери керують безпілотниками, а артисти балету риють траншеї.

Звичайно, ми не бажаємо такої долі жодній нації. Але щоб уникнути цього, зараз, у Європі 2025 року, нам справді потрібно переосмислити реальність, бути сильними й мати можливість називати чорне чорним, а біле білим.

Двоє учасників нашої оперної компанії, які багато років творили з нами мистецтво, сьогодні не можуть бути тут з нами. Наш продюсер Володимир Бурковець і режисер звукозапису Андрій Нідзельський зараз в армії, вони захищають Україну, Європу, свободу цього континенту. Ми сумуємо за ними, ми вдячні за їхній вибір, ми чекаємо, коли вони повернуться живими, і ми присвячуємо їм цю нагороду.

Ще раз дякую вам! Слава Україні!»