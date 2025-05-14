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Opera Aperta отримала The Classical:NEXT Innovation Award 2025

Цією нагородою відзначають інноваційні проекти у сфері класичної музики по всьому світу.

CultHub
Opera Aperta отримала The Classical:NEXT Innovation Award 2025
Церемонія нагородження The Classical:NEXT Innovation Award 2025. На сцені - композитор Ілля Розумейко
Фото: Opera aperta

14 травня українська оперна лабораторія Opera aperta, заснована композиторами Романом Григорівим та Іллею Разумейко, стала переможницею міжнародної премії The Classical:NEXT Innovation Award 2025 — однієї з найпрестижніших нагород у сфері класичної музики.

Церемонія нагородження відбулась у Берліні у приміщенні Colosseum – історичному кінотеатрі, одному з найстаріших у місті.

Юлія Париш, продакшен менеджерка; композитори Роман Григорів та Ілля Розумейко; Ольга Дятел, продюсерка
Фото: Opera aperta
Юлія Париш, продакшен менеджерка; композитори Роман Григорів та Ілля Розумейко; Ольга Дятел, продюсерка

Журі відзначило унікальний стиль команди, її художні експерименти та вагомий внесок у розвиток сучасної опери. “Opera aperta є однією з найцікавіших компаній в екосистемі сучасної опери. Їхні роботи – це поєднання цікавих ідей і унікального художнього стилю, а їхні опери за останні 5-10 років дуже запам’яталися. Opera aperta – це сила, що рухає та змінює українську оперну сцену,” — зазначено в комюніке премії. 

“Ця премія важлива не лише для нас і команди, але й для нашої країни загалом. Вона є кроком до більшої видимості та визнання у професійному міжнародному середовищі. Сьогодні усі релевантні відзнаки формують нашу культуру, нагадуючи про жахливу геноцидну війну,” — поділився композитор та співзасновник Opera aperta Роман Григорів.

Комітет особливо відзначив попередню археологічну оперу “Chornobyldorf”, яка витримала 15 показів на міжнародних сценах Нью-Йорку, Ліверпуля, Роттердаму та інших міст. 

“Ми отримали нагороду не лише за виставу, але і як організація, що довгий час працює з сучасною оперою в Україні. Це нагорода великої команди людей, які працювали над Chornobyldorf, Genesis. Opera of Memory, GAIA-24. Співпродюсер Володимир Бурковець двічі самостійно возив декорації Chornobyldorf в Британію, а режисер звукозапису Андрій Нідзєльський проводив звукозапис під час відеоекспедицій принаймні трьох опер. Зараз Володимир та Андрій в армії, ми сумуємо за ними, вдячні за їх вибір та присвячуємо цю нагороду їм,” — каже продюсерка вистави Ольга Дятел.

Британська прем'єра опери Chornobyldorf
Фото: УІ
Британська прем'єра опери Chornobyldorf

4 червня лабораторія Opera aperta вдруге покаже в Києві нову оперу “GAIA-24. Opera del Mondo”. Поштовхом до створення опери став підрив Каховської дамби. Рік тому, 10 травня, відбулася світова премʼєра “GAIA-24. Opera del Mondo” в Києві, після чого виставу встигли показати на провідних фестивалях в Роттердамі, Відні, Венеції та Берліні. Після року закордонних презентацій оновлену версію оперу можна побачити в Києві на основній сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. 

Про The Classical:NEXT Innovation Award:

  • Нагорода The Classical:NEXT Innovation Award спрямована на підтримку інноваційних проектів у сфері класичної музики та оперного мистецтва. 

  • Номінації здійснює спеціальний комітетом, до складу якого входять 13 учасників – відомі журналісти та експерти галузі. Комітет складає довгий список номінантів, а потім голосуванням визначає короткий список з десяти проектів. Остаточні лауреати визначає онлайн-голосування серед усіх зареєстрованих делегатів Classical:NEXT.

  • Щороку нагороду отримують три лауреати.

  • Ця нагорода є частиною конференції та фестивалю Classical:NEXT, який відбувається щороку в Берліні, Німеччина. 

  • У 2025 році Classical:NEXT відбудеться з 12 по 15 травня.

  • Classical:NEXT об'єднує понад 1,400 професіоналів з понад 49 країн світу

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