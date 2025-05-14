Роберт де Ніро на відкритті Каннського кінофестивалю закликав до протестів проти Трампа

Легендарний голлівудський актор Роберт де Ніро скористався моментом на відкритті Каннського кінофестивалю для висловлення позиції щодо дій президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, 81-річна зірка зі сцени, на якій його нагородили відзнакою за внесок у кінематограф, закликав акторську спільноту висловлювати протест проти "міщанського" погляду господаря Білого дому на мистецтво.

За словами де Ніро, Трамп "урізав фінансування для митців, гуманітарних програм та сфери освіти, натомість анонсував 100% мито на фільми, вироблені не в Сполучених Штатах". Лауреат двох "Оскарів" дійшов висновку, що "на творчість не можна повісити цінник, але, вочевидь, можна призначити на неї тариф".

Де Ніро вважає, що "кожен поціновувач свободи" має протистояти Трампу.