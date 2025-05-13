США і Саудівська Аравія уклали низку угод. Домовилися про інвестиції від Аравії на $600 мільярдів

Штати постачатимуть сучасне військове обладнання та послуги для модернізації аравійських збройних сил.

13 травня президент США Дональд Трамп і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали низку двосторонніх угод, спрямованих на поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами, передає CNN.

У Ер-Ріяді лідери підписали меморандуми про взаєморозуміння, листи про наміри та виконавчі угоди, які охоплюють сфери оборони, енергетики, охорони здоров’я, інфраструктури та технологій.

«Ми відкриваємо нову еру в американо-саудівських відносинах. Це історичний і трансформаційний момент», — заявили в адміністрації Трампа.

Зокрема, загальний обсяг зобов’язань Саудівської Аравії перед США оцінюється у $600 мільярдів, з яких $142 мільярди припадає на оборонне партнерство. Угода передбачає постачання сучасного військового обладнання та послуг для модернізації збройних сил Саудівської Аравії. Зокрема, йдеться про системи ППО, космічні технології, безпеку на морі та навчальні програми.

Окремо повідомляється про зобов’язання саудівської компанії DataVolt інвестувати $20 мільярдів у створення центрів обробки даних і енергетичної інфраструктури в США.

Також американські компанії Google, Oracle, Salesforce, AMD та Uber разом із саудівськими партнерами інвестують ще $80 мільярдів у розвиток нових технологій.

Окрім оборонної сфери, сторони підписали угоди щодо митного співробітництва, спільних медичних досліджень, обміну у сфері юстиції та партнерства між МВС Саудівської Аравії та ФБР США.