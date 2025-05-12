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Трамп вирушає до трьох найбагатших країн Перської затоки

Візит триватиме з 12 по 16 травня. 

Трамп вирушає до трьох найбагатших країн Перської затоки
Президент США Дональд Трамп розмовляє по телефону
Фото: pbs.org

Президент США Дональд Трамп вирушає в понеділок з державним візитом до трьох найбагатших країн Перської затоки - Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Катару. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що ці країни вже пообіцяли інвестувати у США, позиціонуючи себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів - від Близького Сходу до України.

Візит Трампа на Близький Схід триватиме з 12 по 16 травня. Очікується, що він візьме участь у саміті Ради співробітництва арабських держав 14 травня в Ер-Ріяді.

Саудівська Аравія очікує від США гарантій безпеки. Влада країни хоче повернутися до ідеї масштабного оборонного та торговельного пакту зі США, переговори щодо якого були зупинені через суперечки довкола ставлення Ізраїлю до палестинської державності. Ер-Ріяд також домагається американської підтримки своєї ядерної програми.

ОАЕ зосереджені на масштабних інвестиціях у штучний інтелект, мікрочипи, енергетику та виробництво. Емірати очікують, що Трамп під час візиту скасує обмеження на експорт американських технологій, запроваджені ще за адміністрації Байдена.

Катар має найтісніші безпекові зв’язки зі США серед країн регіону. В Катарі розташована найбільша американська база на Близькому Сході. Також Катар активно виступає як дипломатичний посередник у регіональних конфліктах, зокрема - в секторі Газа, Афганістані та Сирії.

Раніше ABC News також повідомляло, що Королівська сім'я Катару готується подарувати Трампу реактивний літак Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац". 

Сьогодні Трамп також прокоментував майбутні перемовини Росії та України в Стамбулі. Він сказав, що в нього заплановано "багато зустрічей", але він розмірковує і над візитом в Туреччину.
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