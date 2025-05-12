В Індонезії під час утилізації прострочених боєприпасів загинули 13 людей

Ймовірно, люди загинули під час збору металобрухту у районі утилізації боєприпасів.

На Західній Яві в Індонезії під час утилізації прострочених військових боєприпасів загинули щонайменше 13 людей.

Про це пише The Independed.

Зазначається, що за останній рік це вже другий схожий випадок загибелі людей під час вибухів боєприпасів. У березні минулого року на військовому складі сталася масштабна пожежа, яка спричинила серію вибухів.

За словами військового речника Крістомея Сіантурі, серед загиблих — дев'ять цивільних осіб. Четверо були військовослужбовцями.

Влада розпочала розслідування вибуху. Слідство з'ясовує, яким чином цивільні дісталися до місця утилізації боєприпасів. Вибух стався у полі, яке використовується для утилізації боєприпасів, місцеві жителі часто збирають у цьому районі металобрухт.