На Полтавщині унаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік

Уранці 10 травня у селі Вербки Кременчуцького району на Полтавщині внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

Про це повідомляє поліція Полтавщини.

"10 травня близько 04:50 години до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району. За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження", — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналіст. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.