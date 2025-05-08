На Харківщині дитина підірвалася на вибуховому пристрої

У селі Зарічне Старосалтівської громади Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, дитина знайшла в полі невідомий предмет, який здетонував. Постраждалого з тяжкими пораненнями госпіталізували. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.

«Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. У жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У разі їх виявлення слід одразу повідомляти служби за номерами 112, 101 або 102», — наголосив Синєгубов.