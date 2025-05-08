Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині дитина підірвалася на вибуховому пристрої

Хлопчик натрапив на небезпечну знахідку в полі.

На Харківщині дитина підірвалася на вибуховому пристрої
замінована територія
Фото: ДСНС

У селі Зарічне Старосалтівської громади Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, дитина знайшла в полі невідомий предмет, який здетонував. Постраждалого з тяжкими пораненнями госпіталізували. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.

«Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. У жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У разі їх виявлення слід одразу повідомляти служби за номерами 112, 101 або 102», — наголосив Синєгубов.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies