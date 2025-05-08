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Reuters: Росія розширює у Сибіру виробництво вибухівки для артснарядів

Новий об'єкт має виробляти до 6000 тонн продукції на рік.

Reuters: Росія розширює у Сибіру виробництво вибухівки для артснарядів
супутникові знімки території заводу
Фото: Planet Labs

Росія проводить масштабне розширення оборонного заводу в Сибіру для нарощування виробництва вибухівки, яку використовують в артилерійських снарядах, пише Reuters з посиланням на документи та супутникові знімки.

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Йдеться про завод біля міста Бійськ, що належить держпідприємству «Завод імені Я. М. Свердлова». На території заводу зводять нову виробничу лінію, яка, ймовірно, виготовлятиме гексоген або октоген — вибухові речовини для боєприпасів великої потужності.

За контрактом на проєктування, новий об'єкт має виробляти до 6000 тонн вибухівки на рік. Його запуск планували ще у 2024 році. Агенція зазначає, що завод розташований за межами досяжності більшості українських ударних дронів.

Супутникові знімки від Planet Labs, Maxar Technologies, ESA та Airbus DS показали вирубку лісу на площі щонайменше 0,7 км² у вересні 2023 року та подальше зведення інфраструктури. Інформацію про розширення підтвердили джерело, знайоме з проєктом, і будівельний підрядник.
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