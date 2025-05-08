Європарламент закликав ЄС притягнути до відповідальності винних у депортації українських дітей

Також Європарламент вимагає негайного припинення цих злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.

Щойно Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила, повідомив глав Офісу президента Андрій Єрмак.

Резолюція Європарламенту, підтримана п’ятьма провідними політичними групами, містить такі ключові положення:

1. Засуджує насильницькі дії Росії та співучасть Білорусі у злочинах проти українських дітей: убивства, примусові переміщення й депортації, незаконні всиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та мілітаризацію.

2. Закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти осіб і установ, причетних до цих злочинів.

3. Вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.

4. Закликає надати міжнародним організаціям доступ до всіх дітей, вивезених до Росії.

5. Засуджує насильницьке нав'язування громадянства РФ та державні програми усиновлення як інструменти примусової асиміляції.

6. Вимагає посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей.

7. Закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

Європарламент зазначив, що без повернення викрадених дітей не буде жодної справжньої мирної угоди.