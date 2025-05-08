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Міноборони допустило до експлуатації три модифікації вітчизняних помпових рушниць

Вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань.

Міноборони допустило до експлуатації три модифікації вітчизняних помпових рушниць
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони відразу три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва. 

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Використовують патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом. 

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Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи дуже доречні  для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі. 

Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БпЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль.

Відомство зазначає, що українські помповики компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню,  коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо. Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які  регулюються під анатомічні параметри стрільця.

Крім того, в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Це, зокрема, чеська штурмова гвинтівка CZ Bren 2, яка завдяки ергономічності, меншій вазі та модульній конструкції перевершує розповсюджений у військах автомат Калашникова.
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