WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Життя в окупації

Обмотали чорною плівкою памʼятники українських захисників: новий акт вандалізму окупантів у Старобільську

Про це свідчать фотографії з військового кладовища.

Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл
Фото: надано авторкою
Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл

Окупанти вчинили акт вандалізму на військовому кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської області: обмотали чорною плівкою пам’ятники на могилах полеглих українських захисників.

Місцевий сайт опублікував фотографії з цього кладовища, де видно, що більшість памʼятників на військовому кладовищі обмотані чорною плівкою. Таким чином вони приховали всю інформацію про полеглих. Зважаючи на дату публікації фото, окупанти зробили це ще перед Великоднем.

Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл
Фото: надано авторкою
Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл

Також на фотографіях видно, що частина кладовища перекопана та повністю занедбана. Старобільський район Луганщини був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення, в березні2. У березні 2022 року, одразу після окупації району, медіа повідомляли, що бойовики зняли українські прапори з памʼятників, яких на кладовищі було не менше пʼятдесяти. Перші поховання військових, які віддали своє життя, захищаючи Донецьку та Луганську області, з’явилися тут у 2014 році.

Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл, архівне фото
Фото: надано авторкою
Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл, архівне фото

Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies