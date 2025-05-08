Обмотали чорною плівкою памʼятники українських захисників: новий акт вандалізму окупантів у Старобільську

Фото: надано авторкою Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл

Окупанти вчинили акт вандалізму на військовому кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської області: обмотали чорною плівкою пам’ятники на могилах полеглих українських захисників.

Місцевий сайт опублікував фотографії з цього кладовища, де видно, що більшість памʼятників на військовому кладовищі обмотані чорною плівкою. Таким чином вони приховали всю інформацію про полеглих. Зважаючи на дату публікації фото, окупанти зробили це ще перед Великоднем.

Фото: надано авторкою Військове кладовищі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської обл

Також на фотографіях видно, що частина кладовища перекопана та повністю занедбана. Старобільський район Луганщини був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення, в березні2. У березні 2022 року, одразу після окупації району, медіа повідомляли, що бойовики зняли українські прапори з памʼятників, яких на кладовищі було не менше пʼятдесяти. Перші поховання військових, які віддали своє життя, захищаючи Донецьку та Луганську області, з’явилися тут у 2014 році.