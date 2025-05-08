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Біля Ізюма загинули двоє іноземних волонтерів, зокрема засновник Prevail Humanitarian Aid Кріс Ґарретт

Деталі трагедії поки не розголошують у зв'язку з розслідуванням. 

Біля Ізюма загинули двоє іноземних волонтерів, зокрема засновник Prevail Humanitarian Aid Кріс Ґарретт
Кріс Ґарретт
Фото: United24/Instagram

Поблизу Ізюма Харківської області загинули двоє іноземних волонтерів організації Prevail Humanitarian Aid, що займається розмінуванням та медичною допомогою. Один з них – засновник Кріс "Свампі" Ґарретт, пише Kyiv Independent із посиланням на Prevail.

Prevail співпрацювала з українськими агенціями з розмінування, медичної підтримки та іншими благодійними ініціативами. За даними колишнього британського військового і члена організації Шона Піннера, волонтери загинули у вівторок. 

"Prevail отримав жахливі новини про те, що наш засновник і голова Кріс Ґарретт разом з іншими членами команди отримав множинні поранення внаслідок інциденту поблизу Ізюма", – сказав він. 

Того дня важкі поранення одержали троє людей, з них двоє померли. 

Кріс Ґарретт допомагав Україні ще з 2014 року. Його місія тривала до 2017, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 він повернувся до України. 

Фото: Prevail Together у Facebook

На сайті Prevail вказано, що Кріс Ґарретт – "британський технік з розмінування, який добровільно працював у Бірмі для гуманітарної роботи, підтримував «Карен» у розмінуванні. З 2014 року активно залучений до подій в Україні, надає інформацію про мінну небезпеку, проводить навчання з розмінування та підтримує військових, поліцію та служби екстреної допомоги на передовій та за її межами. Допомагав в евакуації цивільного населення та закупівлі гуманітарних матеріалів у районах конфлікту". 
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