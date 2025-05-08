Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Черкащину дронами, поранення отримав чоловік (доповнено)

Також обстрілом пошкоджено корпус навчального закладу

Росіяни атакували Черкащину дронами, поранення отримав чоловік (доповнено)
Наслідки обстрілу Черкащини 7 травня 2025 року
Фото: Ігор Табурець

Надвечір 7 травня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Черкаську область

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО”, – написав він. 

Внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку. 

Крім того у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка, його шпиталізували.

Вранці, о 7:26, ДСНС повідомила, що триває обстеження.

Наслідки обстрілу
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки обстрілу

наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
наслідки атаки

Росіяни атакували Уманський район дронами
Фото: ДСНС України в Telegram
Росіяни атакували Уманський район дронами

"Рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території. Триває обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – йдеться у повідомленні. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies