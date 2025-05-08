Надвечір 7 травня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Черкаську область.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО”, – написав він.

Внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку.

Крім того у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка, його шпиталізували.

Вранці, о 7:26, ДСНС повідомила, що триває обстеження.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки обстрілу

Фото: ДСНС України в Telegram наслідки атаки

Фото: ДСНС України в Telegram Росіяни атакували Уманський район дронами

"Рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території. Триває обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – йдеться у повідомленні.