Надвечір 7 травня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Черкаську область.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО”, – написав він.
Внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку.
Крім того у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка, його шпиталізували.
Вранці, о 7:26, ДСНС повідомила, що триває обстеження.
"Рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території. Триває обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – йдеться у повідомленні.