Міністр фінансів США назвав Путіна військовим злочинцем

Очільник міністерства фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент під час слухань в Конгресі погодився назвати російського диктатора Путіна військовим злочинцем.

Як пише Kyiv Post, конгресмен з Демократичної партії Хуан Варгас запитав в урядовця, чи готовий він вести перемовини з тими, хто вчиняв військові злочини. Бессент підкреслив, що вважає необхідним спілкування "з обома сторонами", адже це "природа дипломатії". На уточнення, чи вважає він Путіна злочинцем, соратник Дональда Трампа відповів ствердно.

Згодом у своєму виступі міністр розкритикував санкційну політику адміністрації Джо Байдена, назвавши її "слабкою" через те, що вона була націлена лише на нафтові компанії нижчого рівня і запровадила "стелю ціни", яка не спрацювала. Натомість Трамп, як запевняє Бессент, успішно знизив ціни на нафту, що спричинило до зменшення доходів Росії.