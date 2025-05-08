Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр фінансів США назвав Путіна військовим злочинцем

А також розкритикував "слабкі байденівські санкції".

Міністр фінансів США назвав Путіна військовим злочинцем
Скотт Бессент
Фото: PBS

Очільник міністерства фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент під час слухань в Конгресі погодився назвати російського диктатора Путіна військовим злочинцем.

Як пише Kyiv Post, конгресмен з Демократичної партії Хуан Варгас запитав в урядовця, чи готовий він вести перемовини з тими, хто вчиняв військові злочини. Бессент підкреслив, що вважає необхідним спілкування "з обома сторонами", адже це "природа дипломатії". На уточнення, чи вважає він Путіна злочинцем, соратник Дональда Трампа відповів ствердно.

Згодом у своєму виступі міністр розкритикував санкційну політику адміністрації Джо Байдена, назвавши її "слабкою" через те, що вона була націлена лише на нафтові компанії нижчого рівня і запровадила "стелю ціни", яка не спрацювала. Натомість Трамп, як запевняє Бессент, успішно знизив ціни на нафту, що спричинило до зменшення доходів Росії. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies