Трамп офіційно встановив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно своїм указом заснував у країні нове свято - День перемоги у Другій світовій війні, який відтепер відзначатиметься у Штатах 8 травня.

У повідомленні на сайті Білого дому зазначається, що "тріумф сил союзників над націонал-соціалізмом та фашизмом - це одна з найбільш епічних перемог сил свободи в історії світу". Трамп наголошує на винятковій ролі Сполучених Штатів, без яких "війна б не була виграна, а світ був би кардинально іншим".

Республіканець підкреслив, що залишається "відданим зупинці нескінченних закордонних війн та запобіганню подальшій втраті життів". Трамп пообіцяв "вимірювати успіх не тільки перемогами у битвах, але й війнами, які ми завершимо" і заявив, що він "пишатиметься своїм спадком миротворця".