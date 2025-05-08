Трамп офіційно встановив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно своїм указом заснував у країні нове свято - День перемоги у Другій світовій війні, який відтепер відзначатиметься у Штатах 8 травня.
У повідомленні на сайті Білого дому зазначається, що "тріумф сил союзників над націонал-соціалізмом та фашизмом - це одна з найбільш епічних перемог сил свободи в історії світу". Трамп наголошує на винятковій ролі Сполучених Штатів, без яких "війна б не була виграна, а світ був би кардинально іншим".
Республіканець підкреслив, що залишається "відданим зупинці нескінченних закордонних війн та запобіганню подальшій втраті життів". Трамп пообіцяв "вимірювати успіх не тільки перемогами у битвах, але й війнами, які ми завершимо" і заявив, що він "пишатиметься своїм спадком миротворця".
- Сполучені Штати втратили у Другій світовій війні 250 тисяч солдатів. За найбільш консервативними оцінками, в цей же час загинуло близько 8,5 мільйонів військових армії Радянського Союзу.
- Друга світова війна завершилася капітуляцією Японії 2 вересня 1945 року. Після "перемоги", дату якої зафіксував на державному рівні Трамп, американська армія вела бойові дії ще упродовж понад трьох місяців та за цей час вперше та востаннє в історії людства застосувала у воєнних умовах ядерну зброю.