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Трамп офіційно встановив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні

Пообіцяв "пишатися своїм спадком миротворця".

Трамп офіційно встановив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп офіційно своїм указом заснував у країні нове свято - День перемоги у Другій світовій війні, який відтепер відзначатиметься у Штатах 8 травня.

У повідомленні на сайті Білого дому зазначається, що "тріумф сил союзників над націонал-соціалізмом та фашизмом - це одна з найбільш епічних перемог сил свободи в історії світу". Трамп наголошує на винятковій ролі Сполучених Штатів, без яких "війна б не була виграна, а світ був би кардинально іншим".

Республіканець підкреслив, що залишається "відданим зупинці нескінченних закордонних війн та запобіганню подальшій втраті життів". Трамп пообіцяв "вимірювати успіх не тільки перемогами у битвах, але й війнами, які ми завершимо" і заявив, що він "пишатиметься своїм спадком миротворця".

  • Сполучені Штати втратили у Другій світовій війні 250 тисяч солдатів. За найбільш консервативними оцінками, в цей же час загинуло близько 8,5 мільйонів військових армії Радянського Союзу.
  • Друга світова війна завершилася капітуляцією Японії 2 вересня 1945 року. Після "перемоги", дату якої зафіксував на державному рівні Трамп, американська армія вела бойові дії ще упродовж понад трьох місяців та за цей час вперше та востаннє в історії людства застосувала у воєнних умовах ядерну зброю. 
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