У Варшавському університеті нападник із сокирою вбив людину

У польській столиці Варшаві 22-річний чоловік вдерся до приміщення університету та зарубав сокирою співробітницю навчального закладу.

Як пише "Європейська правда", напад стався увечері в середу. Вбитою виявилася жінка з адміністративного відділу Варшавського університету, їй було понад 60 років. Поранення зазнав працівник охорони, який намагався завадити діям зловмисника.

Вбивцю затримала поліція. Ним виявився громадянин Польщі, мотив якого наразі з'ясовують правоохоронці.

Через напад в університеті оголосили 8 травня днем жалоби.