WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
ГоловнаСвіт

У Варшавському університеті нападник із сокирою вбив людину

8 травня оголошено днем жалоби у навчальному закладі.

У Варшавському університеті нападник із сокирою вбив людину
Фото: RMF

У польській столиці Варшаві 22-річний чоловік вдерся до приміщення університету та зарубав сокирою співробітницю навчального закладу.

Як пише "Європейська правда", напад стався увечері в середу. Вбитою виявилася жінка з адміністративного відділу Варшавського університету, їй було понад 60 років. Поранення зазнав працівник охорони, який намагався завадити діям зловмисника.

Вбивцю затримала поліція. Ним виявився громадянин Польщі, мотив якого наразі з'ясовують правоохоронці.

Через напад в університеті оголосили 8 травня днем жалоби. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies