Reuters: у Смузі Гази під керівництвом США можуть утворити тимчасову адміністрацію

США та Ізраїль провели попередні переговори про створення тимчасової адміністрації у секторі Газа під керівництвом Вашингтона після завершення бойових дій, передає Reuters.
За словами джерел агенції, ідея полягає у формуванні перехідного уряду на чолі з представником США, який керуватиме Газою до стабілізації ситуації, демілітаризації регіону та появи життєздатної палестинської адміністрації. Точних строків функціонування такої структури не визначили — усе залежатиме від ситуації.
Ідея передбачає участь інших країн у керівництві Газою під егідою США, але без участі угруповання ХАМАС чи Палестинської адміністрації. Джерела зазначили, що адміністрація може спиратися на палестинських технократів.
У Державному департаменті США відмовилися підтвердити чи спростувати переговори: «Ми не можемо коментувати поточні дискусії. Ми прагнемо миру і негайного звільнення заручників. Основи нашого підходу залишаються незмінними: підтримка Ізраїлю, виступ за мир», — заявив речник Держдепу.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар раніше заявив в інтерв’ю Sky News Arabia, що після війни має настати «перехідний період» під контролем міжнародного опікунського органу за участі «поміркованих арабських країн».
- Цьогоріч у лютому на підсумковій пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу президент США Дональд Трамп зробив шокуючу заяву про намір "взяти під контроль Смугу Гази".
- За його словами, Штати "володітимуть цією землею та візьмуть на себе відповідальність щодо розмінування усіх бомб, які не вибухнули, та роззброєння". Трамп також пообіцяв, що Вашингтон "розвиватиме цю територію, створить тисячі й тисячі робочих місць, і вона стане тим, чим пишатиметься весь Близький Схід".