Єврокомісія готує перехідні заходи на випадок завершення "торговельного безвізу" для України

Європейська комісія розглядає можливість запровадження перехідних заходів для українського експорту, якщо після 5 червня не встигнуть внести необхідні зміни до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС.
Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє «Європейська правда».
За його словами, Комісія не має наміру продовжувати дію автономних торговельних заходів після 5 червня. Наразі основний пріоритет ЄК — оновлення положень поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ), щоб надати бізнесу з обох боків довгострокову передбачуваність.
"Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні", — наголосив речник.
Гілл зазначив, що у разі затримки з внесенням змін до ПВЗВТ Єврокомісія разом з Україною обговорить потенційні перехідні заходи, аби уникнути повернення до довоєнних торговельних обмежень.
- Раніше Гілз заявляв, що Європейська комісія не продовжуватиме режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України після 5 червня.
- Перед цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня сказав, що наша держава розраховує на ЄС у питанні продовження механізму торговельної лібералізації до кінця цього року.