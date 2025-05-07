Єврокомісія готує перехідні заходи на випадок завершення "торговельного безвізу" для України

Це якщо після 5 червня не встигнуть внести необхідні зміни до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС.

Європейська комісія розглядає можливість запровадження перехідних заходів для українського експорту, якщо після 5 червня не встигнуть внести необхідні зміни до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, Комісія не має наміру продовжувати дію автономних торговельних заходів після 5 червня. Наразі основний пріоритет ЄК — оновлення положень поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ), щоб надати бізнесу з обох боків довгострокову передбачуваність.

"Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні", — наголосив речник.

Гілл зазначив, що у разі затримки з внесенням змін до ПВЗВТ Єврокомісія разом з Україною обговорить потенційні перехідні заходи, аби уникнути повернення до довоєнних торговельних обмежень.