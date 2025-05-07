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Ватиканський конклав починає обирати нового Папу Римського

Сьогодні буде лише одне голосування.

Ватиканський конклав починає обирати нового Папу Римського
Фото: EPA/UPG

Сьогодні кардинали-католики розпочнуть обирати нового Папи Римського, ізолюючись від світу, пише Reuters.

У ритуалі, що сягає корінням у середньовіччі, кардинали після публічної меси в базиліці Святого Петра увійдуть до розписаної фресками Сікстинської капели Ватикану та розпочнуть свій таємний конклав для обрання наступника Папи Франциска, який помер минулого місяця.

Протягом століть жодного Папу не обирали в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів, перш ніж один із “принців Церкви в червоних капелюхах” отримає необхідну більшість у дві третини, щоб стати 267-м понтифіком. 

У середу буде лише одне голосування. Після цього кардинали можуть голосувати до чотирьох разів на день. Вони спалять свої бюлетені, при цьому чорний дим з димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвін дзвонів сигналізуватимуть про те, що церква з 1,4 мільярда членів має нового лідера. 

Вплив Папи виходить далеко за межі Католицької Церкви, забезпечуючи моральний голос і заклик до совісті, з яким не може зрівнятися жоден інший світовий лідер.

Фото: EPA/UPG

У середу вранці на месі в базиліці Святого Петра перед вступом до конклаву кардинали помолилися, щоб Бог допоміг їм знайти Папу, який би здійснював “пильну опіку” над світом.

У проповіді італійський кардинал Джованні Баттіста Ре сказав своїм колегам, що вони повинні відкласти “кожні особисті міркування" під час вибору нового понтифіка та пам’ятати “лише… про благо Церкви та людства””. Ре, декану Колегії кардиналів, 91 рік, і він не візьме участі в конклаві, який призначений для кардиналів віком до 80 років.

Останніми днями кардинали по-різному оцінювали те, чого вони шукають від наступного понтифіка.

У той час як одні закликали до продовження бачення Франциска щодо більшої відкритості та реформ, інші заявили, що хочуть повернути час назад і прийняти старі традиції. Багато хто зазначив, що хоче більш передбачуваного, виваженого понтифікату.
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