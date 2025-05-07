Ізраїльський міністр заявив, що перемога у війні означає знищення Гази

Відомий своїми праворадикальними поглядами міністр фінансів Ізраїлю Безалель Смотріч зробив резонансну заяву щодо розуміння урядом перемоги у війні проти ХАМАСу.

Як пише Deutsche Welle, політик стверджує, що Смуга Гази має бути "повністю зруйнована", а населення переміщене до "гуманітарної зони" на півдні анклаву, звідки потім "переїде до третіх країн".

Смотріч також висловив сподівання, що до кінця повноважень нинішнього уряду відбудеться формальна анексія Західного берегу ріки Йордан.

На тлі цих планів Франція та Китай офіційно висловили засудження наміру Єрусалима в ході нового наступу у Газі фактично захопити палестинські території. На потребі дотримання міжнародного права наголосив і новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.