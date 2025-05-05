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Дональд Трамп та Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову

Під час розмови Трамп анонсував візит Ердогана до США та свій до Туреччини.

Дональд Трамп та Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президенти США та Туреччини, Дональд Трамп та Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову.

Про це у своїй соцмережі Truth Social повідомив Дональд Трамп.

"Під час мого попереднього терміну я мав чудові відносини з президентом Ердоганом. Ми працювали разом над багатьма справами, серед них — звільнення пастора Ендрю Брансона (був заарештований в Туреччині у 2016 році за нібито шпигунство, звільнений у 2018 році. - ред.) одразу після мого запиту", — повідомив Трамп.

Він зазначив, що у розмові торкнулись війни Росії проти України, ситуації у Сирії та Смузі Гази.

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Президент США анонсував візит Ердогана до США, а також зазначив, що в свою чергу відвідає Туреччину.

Адміністрація Ердогана повідомила, що президенти обговорили відносини США та Туреччини та послаблення санкцій проти Сирії

Ердоган також запевнив, що Туреччина готова співпрацювати та надавати всю необхідну підтримку для встановлення припинення вогню та міцного миру у Смузі Гази, та наголосив на необхідності безперебійного постачання гуманітарної допомоги у регіон. 

Крім того Ердоган привітав зусилля Трампа у веденні діалогу з Іраном.
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