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На Харківщині ворожа армія атакувала Куп'янськ та Ізюмський район, постраждали люди

Покшкоджені житлові будинки та сільськогосподарські підприємства.

На Харківщині ворожа армія атакувала Куп'янськ та Ізюмський район, постраждали люди
Фото: прокуратура Харківської області

Російські військові атакували з різних типів озброєння Харківську область. Унаслідок обстрілів постраждали дві людини, зруйновані житлові будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Уранці 5 травня збройні сили РФ завдали авіаударів по території Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання двох КАБів у с. Підлиман пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 

Постраждали двоє мирних мешканців: у жінки 1939 року народження гостра реакція на стрес, чоловік 1966 року народження дістав поранення середньої тяжкості, його ушпиталено.

Від ворожих обстрілів продовжує потерпати і Купʼянщина. Уночі ворог скинув два КАБи на територію с. Митрофанівка Дворічанської громади: пошкоджено будівлі місцевого підприємства. 

О 14 годині та о 16:10 росіяни обстріляли Купʼянськ з РСЗВ, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та приміщення сільськогосподарського підприємства.

  • У місті Ізюм та селі Кам'янка на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожих мінах. Постраждалих госпіталізували із травмами різних ступенів. 
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