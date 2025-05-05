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Російська армія атакувала дві громади Сумщини: 3 людини загинули

Четверо людей зазнали поранень.

Російська армія атакувала дві громади Сумщини: 3 людини загинули
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

Упродовж дня, 5 травня, російська армія завдала масованих ударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини. Загинули люди.

Про це інформує прокуратура Сумщини.

"За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 5 травня протягом дня, окупанти обстрілюють з артилерії та скидають керовані авіаційні бомби на цивільну та критичну інфраструктуру Сумського району.

Унаслідок атаки ворога в Білопільській громаді загинув 48-річний цивільний чоловік, іще один 34-річний чоловік отримав поранення. 

У Ворожбянській громаді, за попередніми даними, несумісні із життям поранення отримали двоє чоловіків. Троє осіб поранені, серед яких 16-річний хлопець.

  • Мешканців прикордонних міст Ворожба та Білопілля Сумського району закликають терміново евакуюватися.
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